Maja Chwalińska wycofała się z turnieju! Co z powrotem polskiej tenisistki?

Pierwotnie Chwalińska znalazła się na liście zgłoszonych zawodniczek. Turniej odbędzie się w dniach 13-19 lipca.

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Rok temu w Jassach Chwalińska odpadła w drugiej rundzie.

Polka nabawiła się kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Ostatecznie dograła spotkanie z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Sawangkaewdo do końca, ale przegrała i pożegnała się z wielkoszlemowymi zmaganiami.

- Nie mam jeszcze stuprocentowej pewności, a nie chcę ryzykować, żeby nie zrobiła się z tego poważna kontuzja. Nie sądzę, że to coś groźnego, bo tak naprawdę później z gry bardziej wykluczyły mnie skurcze, ale na pewno trzeba to sprawdzić - przyznała na gorąco po meczu Chwalińska w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.

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Jak się okazało po badaniach, Chwalińska nabawiła się urazu kostki.

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Tuż przed Wimbledonem polska tenisistka osiągnęła największy sukces w karierze, dochodząc do finału Roland Garros 2026.

Kolejny turniej, do którego zgłoszona jest Chwalińska, to WTA w Stuttgarcie w dniach 20-26 lipca.

BS, Polsat Sport