Awans na ME 2026 reprezentacja Polski wywalczyła w listopadzie 2025 roku, wygrywając w łotewskim Dyneburgu mistrzostwa Europy Wschodniej U18 (EEVZA). W fazie grupowej Polacy pokonali 3:0 Gruzję i 3:0 Łotwę, a w finale wygrali, również 3:0, z Ukrainą.

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Na start czempionatu Starego Kontynentu Biało-Czerwonym przyjdzie zmierzym się z Islandczykami. Potem czekają ich też starcia ze Słowenią (8 lipca), Turcją (9 lipca), Włochami (11 lipca), Finlandią (12 lipca), Grecją (14 lipca) i Serbią (15 lipca).

Poprzednie mistrzostwa Europy U18 siatkarzy rozegrano w 2024 roku w Bułgarii. Turniej wygrała reprezentacja Francji, pokonując w finale Włochów. Polska zajęła trzecie miejsce.

Reprezentacja Polski w historii tych rozgrywek wywalczyła dziesięć medali. Dwukrotnie sięgnęła po złoto (2005, 2015), czterokrotnie po srebro (2001, 2003, 2007, 2013) i czterokrotnie po brąz (1995, 1997, 2020, 2024).

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Islandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

KP, Polsat Sport