Polskie siatkarki awans do finałów mistrzostw Europy U22 wywalczyły w lipcu 2025 roku na turnieju rozegranym w mieście Puchov na Słowacji. Pokonały tam 3:0 Anglię oraz 3:1 Słowację.

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W pierwszym spotkaniu czempionatu Biało-Czerwone zagrają z Włoszkami. W kolejnych dniach czekają je również starcia z Portugalią (8 lipca) i Serbią (9 lipca).

Mistrzostwa Europy U22 siatkarek rozgrywane są w dniach 7-12 lipca w Holandii. W Hadze prezentuje się osiem zespołów, które podzielono na dwie grupy. Polki grają w grupie II i mierzą się kolejno z reprezentacjami Włoch, Portugalii i Serbii. W grupie I rywalizują Holandia, Turcja, Ukraina oraz Hiszpania.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Włochy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

KP, Polsat Sport