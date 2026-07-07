Mecze MŚ 2026 dzisiaj 07.07. Kto gra we wtorek? O której godzinie?
Wtorek 07.07 to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 06.07. Kto gra w wtorek? O której godzinie? Godziny wtorkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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We wtorek odbędą się trzy ostatnie mecze 1/8 finału.
Mecze MŚ 2026 dzisiaj 07.07. Kto gra we wtorek? O której godzinie?
USA - Belgia (02.00)
Argentyna - Egipt (18.00)
Szwajcaria - Kolumbia (22.00)
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