Leo Messi goni Cristiano Ronaldo. Oto klasyfikacja najskuteczniejszych strzelców w historii
Lionel Messi zdobył swoją 125. bramkę dla drużyny narodowej. 39-latek trafił do siatki w meczu 1/8 finału mistrzostw świata z Egiptem. Tym samym goni w klasyfikacji wszech czasów Cristiano Ronaldo.
W klasyfikacji wszech czasów Argentyńczyk umocnił się na drugim miejscu. Liderem pozostaje Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 146 goli.
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Szósty, ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim, jest Robert Lewandowski - 89 bramek.
Najskuteczniejsi strzelcy wszech czasów w barwach narodowych (* - wciąż aktywni):
1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 146 goli *
2. Lionel Messi (Argentyna) - 125 *
3. Ali Daei (Iran) - 108
4. Sunil Chhetri (Indie) - 95 *
5. Romelu Lukaku (Belgia) - 93
6. Mokhtar Dahari (Malezja) - 89
Robert Lewandowski (Polska)*
8. Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie) - 85 *
Harry Kane (Anglia)*
9. Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) - 84
10. Neymar (Brazylia) - 80 *