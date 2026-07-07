Odwróciła losy meczu! Znamy pierwszą półfinalistkę Wimbledonu

Spotkanie czołowych zawodniczek świata zaczęło się od przegranego gemu serwisowego młodszej z Amerykanek. Co prawda Gauff zdołała odrobić straty i wyrównać na 3-3, lecz chwilę później Pegula ponownie przełamała rywalkę. Ostatecznie 32-latka wygrała 6-4.

Drugi set padł łupem Gauff, a kluczowy okazał się ósmy gem. Wtedy 22-latka przełamała Pegulę, nie tracąc nawet punktu. Wygrała 6-3, więc zwyciężczynię wyłonił trzeci set.

W nim oglądaliśmy cztery przełamania. Lepsza okazała się Gauff, zwyciężając 6-3.

22-latka po raz pierwszy w historii awansowała do najlepszej czwórki Wimbledonu.

Coco Gauff - Jessica Pegula 4:6, 6:3, 6:3