Odwróciła losy meczu! Znamy pierwszą półfinalistkę Wimbledonu

Tenis

Coco Gauff została pierwszą półfinalistką Wimbledonu 2026. Amerykanka pokonała swoją rodaczkę Jessicę Pegulę 4:6, 6:3, 6:3.

Odwróciła losy meczu! Znamy pierwszą półfinalistkę Wimbledonu
fot. PAP
Coco Gauff

Spotkanie czołowych zawodniczek świata zaczęło się od przegranego gemu serwisowego młodszej z Amerykanek. Co prawda Gauff zdołała odrobić straty i wyrównać na 3-3, lecz chwilę później Pegula ponownie przełamała rywalkę. Ostatecznie 32-latka wygrała 6-4.

 

Drugi set padł łupem Gauff, a kluczowy okazał się ósmy gem. Wtedy 22-latka przełamała Pegulę, nie tracąc nawet punktu. Wygrała 6-3, więc zwyciężczynię wyłonił trzeci set.

 

W nim oglądaliśmy cztery przełamania. Lepsza okazała się Gauff, zwyciężając 6-3.

 

22-latka po raz pierwszy w historii awansowała do najlepszej czwórki Wimbledonu.

 

Coco Gauff - Jessica Pegula 4:6, 6:3, 6:3

 

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