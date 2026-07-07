Pedersen wygrał czwarty etap Tour de France
Duńczyk Mads Pedersen (Lidl-Trek) wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, 181,9 km z Carcassonne do Foix. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej stracił Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), a liderem został Norweg Torstein Traeen (Uno-X Mobility). Polacy zajęli odległe lokaty.
Pedersen był najszybszy w sprincie 10-osobowej ucieczki. Drugie miejsce zajął jego kolega z teamu Amerykanin Quinn Simmons, a trzeci był Hiszpan Raul Garcia Pierna (Movistar). Traeen ukończył na ósmej pozycji.
Pogacar, który był najszybszy w poniedziałek i wtedy zmienił na pozycji lidera Duńczyka Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), dojechał w peletonie na 33. pozycji, ze stratą prawie 13 minut. W klasyfikacji generalnej spadł na czwarte miejsce z łącznym czasem o 7.53 gorszym od Traeena.
Faworyci postanowili we wtorek pojechać spokojniej, nie forsować się w upalnej pogodzie.
Michał Kwiatkowski (Netcompany Ineos) dojechał na 89. pozycji w peletonie, natomiast Kamil Gradek (Bahrain Victorious) był 164., ze stratą ponad 22 minut. Obaj Polacy nie liczą się w walce o czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej.
Wtorkowy etap był pierwszym w całości na terenie Francji. Kolarze w sobotę i niedzielę rywalizowali w Katalonii, a w poniedziałek ruszyli spod Barcelony i przekroczyli granicę.
Tegoroczna edycja Tour de France zakończy się 26 lipca w Paryżu.
Wyniki 4. etapu, Carcassonne - Foix (181,9 km):
1. Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek) 4:10.45
2. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek)
3. Raul Garcia Pierna (Hiszpania/Movistar)
4. Marco Frigo (Włochy/NSN)
5. Ramses Debruyne (Belgia/Alpecin-Premier Tech)
6. Kevin Vauquelin (Francja/Netcompany Ineos)
7. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost)
8. Torstein Traeen (Norwegia/Uno-X Mobility)
9. Pablo Castrillo (Hiszpania/Movistar)
10. Mathias Vacek (Czechy/Lidl-Trek) wszyscy ten sam czas...
89. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) strata 12.59
164. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 22.08
Klasyfikacja generalna:
1. Torstein Traeen (Norwegia/Uno-X Mobility) 13:02.46
2. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) strata 28 s
3. Mathias Vacek (Czechy/Lidl-Trek) 3.50
4. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 7.53
5. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) ten sam czas
6. Ramses Debruyne (Belgia/Alpecin-Premier Tech) 8.06
7. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 8.16
8. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 8.17
9. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 8.20
10. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) 8.41
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141. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 58.33
171. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1:12.09