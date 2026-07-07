Pedersen wygrał czwarty etap Tour de France

Pedersen był najszybszy w sprincie 10-osobowej ucieczki. Drugie miejsce zajął jego kolega z teamu Amerykanin Quinn Simmons, a trzeci był Hiszpan Raul Garcia Pierna (Movistar). Traeen ukończył na ósmej pozycji.

Pogacar, który był najszybszy w poniedziałek i wtedy zmienił na pozycji lidera Duńczyka Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), dojechał w peletonie na 33. pozycji, ze stratą prawie 13 minut. W klasyfikacji generalnej spadł na czwarte miejsce z łącznym czasem o 7.53 gorszym od Traeena.

Faworyci postanowili we wtorek pojechać spokojniej, nie forsować się w upalnej pogodzie.

Michał Kwiatkowski (Netcompany Ineos) dojechał na 89. pozycji w peletonie, natomiast Kamil Gradek (Bahrain Victorious) był 164., ze stratą ponad 22 minut. Obaj Polacy nie liczą się w walce o czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej.

Wtorkowy etap był pierwszym w całości na terenie Francji. Kolarze w sobotę i niedzielę rywalizowali w Katalonii, a w poniedziałek ruszyli spod Barcelony i przekroczyli granicę.

Tegoroczna edycja Tour de France zakończy się 26 lipca w Paryżu.

Wyniki 4. etapu, Carcassonne - Foix (181,9 km):

1. Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek) 4:10.45

2. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek)

3. Raul Garcia Pierna (Hiszpania/Movistar)

4. Marco Frigo (Włochy/NSN)

5. Ramses Debruyne (Belgia/Alpecin-Premier Tech)

6. Kevin Vauquelin (Francja/Netcompany Ineos)

7. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost)

8. Torstein Traeen (Norwegia/Uno-X Mobility)

9. Pablo Castrillo (Hiszpania/Movistar)

10. Mathias Vacek (Czechy/Lidl-Trek) wszyscy ten sam czas...

89. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) strata 12.59

164. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 22.08

Klasyfikacja generalna:

1. Torstein Traeen (Norwegia/Uno-X Mobility) 13:02.46

2. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) strata 28 s

3. Mathias Vacek (Czechy/Lidl-Trek) 3.50

4. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 7.53

5. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) ten sam czas

6. Ramses Debruyne (Belgia/Alpecin-Premier Tech) 8.06

7. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 8.16

8. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 8.17

9. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 8.20

10. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) 8.41

...

141. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 58.33

171. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1:12.09

PAP