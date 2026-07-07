Polka w ćwierćfinale Wimbledonu! Dwa wyrównane sety

35-letnia Poznanianka pierwszy raz wygrała w Wielkim Szlemie dwa spotkania. W pierwszej rundzie Piter i jej partnerka pokonały brytyjski duet Boulter/Watson, natomiast w poprzedniej poradziły sobie z czeską parą Maleckova/Skoch, w obu przypadkach triumfując po trzysetowych starciach.

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Pierwszy set wtorkowego meczu był bardzo wyrównany. Break pointa kibice zobaczyli dopiero w 11. gemie. Piter i jej partnerka na korcie były w stanie przełamać przeciwniczki. W ten sposób polsko-czeski duet zapewnił sobie prowadzenie, które pozwoliło wygrać premierową partię 7:5

Druga odsłona tego meczu wyglądała bardzo podobnie. O jej wyniku ponownie zadecydowało jedno przełamanie. W siódmym gemie czesko-słowacki duet nie potrafił utrzymać swojego podania. Piter i Siskova dobrze wyczuły moment słabości oponentek i postanowiły zaatakować. To przełamanie pozwoliło im zwyciężyć w drugim secie 6:4, tym samym meldując się w ćwierćfinale rywalizacji deblowej podczas tegorocznego Wimbledonu.

Ich kolejnymi przeciwniczkami na trawiastych kortach w Londynie będą Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani.

Katarzyna Piter/Anna Siskova - Linda Noskova/Rebecca Sramkova 7:5, 6:4

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