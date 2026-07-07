Polka awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Tak to skomentowała

Tenis

- Cieszę się każdą chwilą i każdym dniem na Wimbledonie. Zwycięstwa są ważne, ale ja po prostu jestem wdzięczna, że nadal stoję na korcie - powiedziała Katarzyna Piter w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

Polka awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Tak to skomentowała
fot. Polsat Sport
Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu

Katarzyna Piter oraz czeska tenisistka Anna Siskova pokonały we wtorek duet Linda Noskova/Rebecca Sramkova 7:5, 6:4 i awansowały do ćwierćfinału Wimbledonu. Polka była zaskoczona, że poszło im aż tak dobrze.

 

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- Po prostu wychodzimy na kort i gramy każdy mecz tak samo - powiedziała w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. - Starałam się grać najlepiej, jak potrafię. Próbowałam zapomnieć, że jest to drugi tydzień Wimbledonu - dodała.

 

Piter nie ukrywa, że czuje się znakomicie. Chce czerpać z tego turnieju tyle, ile się da. 

 

- Cieszę się każdą chwilą i każdym dniem na Wimbledonie. Mam dużo radości z gry z moją partnerką. Zwycięstwa są bardzo ważne, ale ja po prostu jestem wdzięczna, że nadal stoję na korcie - tłumaczyła.

 

Po pokonaniu duetu Maleckova/Stoch polsko-czeski debel miał jeden dzień przerwy więcej. Piter wyznała, że sporo to zmieniło.

 

- Ja jestem osobą, która jak odpoczywa, to się bardzo dobrze regeneruje. Potrzebuję tej energii, bo dużo używam jej na korcie. Jestem emocjonalna, lubię sobie krzyknąć. To jest wulkan aktywny cały czas - zaśmiała się Polka.

 

- Można mnie bardzo kochać, albo nie lubić, taka jest moja natura. Jak jestem sobą, jestem wtedy najlepsza - podsumowała.

 

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