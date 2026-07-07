Polka awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Tak to skomentowała

Katarzyna Piter oraz czeska tenisistka Anna Siskova pokonały we wtorek duet Linda Noskova/Rebecca Sramkova 7:5, 6:4 i awansowały do ćwierćfinału Wimbledonu. Polka była zaskoczona, że poszło im aż tak dobrze.

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- Po prostu wychodzimy na kort i gramy każdy mecz tak samo - powiedziała w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. - Starałam się grać najlepiej, jak potrafię. Próbowałam zapomnieć, że jest to drugi tydzień Wimbledonu - dodała.

Piter nie ukrywa, że czuje się znakomicie. Chce czerpać z tego turnieju tyle, ile się da.

- Cieszę się każdą chwilą i każdym dniem na Wimbledonie. Mam dużo radości z gry z moją partnerką. Zwycięstwa są bardzo ważne, ale ja po prostu jestem wdzięczna, że nadal stoję na korcie - tłumaczyła.

Po pokonaniu duetu Maleckova/Stoch polsko-czeski debel miał jeden dzień przerwy więcej. Piter wyznała, że sporo to zmieniło.

- Ja jestem osobą, która jak odpoczywa, to się bardzo dobrze regeneruje. Potrzebuję tej energii, bo dużo używam jej na korcie. Jestem emocjonalna, lubię sobie krzyknąć. To jest wulkan aktywny cały czas - zaśmiała się Polka.

- Można mnie bardzo kochać, albo nie lubić, taka jest moja natura. Jak jestem sobą, jestem wtedy najlepsza - podsumowała.

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HP, Polsat Sport