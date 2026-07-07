Polka wyszła z cienia i podbija Wimbledon! Radwański bije pokłony! "Kobietom jest trudniej"

Michał Białoński, Polsat Sport: Mieliśmy nadzieję na bardziej polski drugi tydzień Wimbledonu. Dlaczego nie udało się do niego dotrwać Idze Świątek? Wydawało się, że Alexandra Eala nie powinna zatrzymać naszej najlepszej tenisistki, a jednak to zrobiła. Wczoraj Eala pożegnała się z turniejem, po trzysetowym boju z Jasmine Paolini.



Piotr Robert Radwański: Widziałem mecz Paoloni z Ealą. Była walka, ale przeczuwałem, że to Włoszka wyjdzie z niej zwycięsko. Paolini gra spokojniej niż Iga. W większości przypadków gra na przerzut piłki na drugą stronę, czeka na błędy rywalki. Jest zawodniczką bardziej defensywną, ale poza tym, jest znacznie spokojniejsza na korcie.



Przecież Iga ma teraz kryzys i widać było w meczu z Ealą, że kto wygra pierwszego seta, ten wygra też cały mecz. I tak też się skończyło. Pamiętajmy, że trawa jest specyficzna, trzeba się umieć na niej poruszać. Nie będę już powtarzał tych truizmów.

Zresztą nie tylko Iga odpadła, ale dotknęło to także inne zawodniczki. W ćwierćfinałach nie ma ani jednej zawodniczki, która by wcześniej wygrała Wimbledon!

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Piotr Radwański o sukcesie Marty Kostjuk i jej trenerki Sandry Zaniewskiej

To prawda, po porażkach Świątek, Rybakiny i Krejcikovej okazało się, że poznamy nową mistrzynię Wimbledonu.

I to jest dosyć ciekawa sprawa. Mamy Osakę, Kostjuk, dwie Czeszki - Muchovą i Noskovą itd.

Oglądałem z uwagą mecz Marty Kostjuk z Amerykanką Krueger i muszę pochwalić naszą trenerkę z Polski - Sandrę Zaniewską, która wykonuje naprawdę dobrą pracę. Bo wszyscy akcentują Osakę, a zapominają o pracy Zaniewskiej z Kostjuk.

Świat jest pod wrażeniem tego, że sama Naomi Osaka, po pokonaniu Aryny Sabalenki, podkreśliła zasługę Tomasza Wiktorowskiego.

Pamiętajmy jednak, że Osaka to jest zawodniczka z górnej półki.

Ale na Wimbledonie nigdy nie doszła do ćwierćfinału.

Co nie zmienia faktu, że już wcześniej była zawodniczką z górnej półki, więc odnoszenie sukcesów z nią to jest zupełnie co innego, niż przebijanie się z taką zawodniczką jak Marta Kostjuk, która się dopiero wspina po schodkach swojej kariery. Ewidentnie Sandra wykonuje świetną pracę. Dzięki temu Marta jest coraz lepsza.

Ukrainka podkreśla nawet, że trener Zaniewska wydobyła ją z załamania psychicznego, bo myślała już nawet o zakończeniu kariery!

Z pewnością Kostjuk to nie był "gotowiec", jakim jest Osaka. Cieszę się bardzo z tego, że jest taki polski akcent. Sandra jest kobietą, a im nie jest łatwo się przebić w świecie trenerów tenisowych. Mi jej praca imponuje. Każdy ogłasza swoje tezy w sprawie trenerów, ale trzeba patrzeć przez pryzmat taki, że kobietom ewidentnie jest w sporcie trudniej. A przecież Sandra nieźle sobie radziła także, prowadząc Petrę Martić. Pani Sandro, bardzo dobrze! Gratuluję!

Piotr Radwański o kreczu Huberta Hurkacza

Jak pan odebrał krecz Huberta Hurkacza? Nie było sensu walczyć do końca z kontuzją mięśnia brzucha?

Dokończenie meczu "Hubiemu" ewidentnie uniemożliwiła kontuzja. Serwował bardzo mocno. Wydaje się, że się wyeksploatował, bo średnia prędkość piłki po jego serwisach wynosiła 216 km/h. I to była średnia, a nie najmocniejszy serwis! Jeżeli on serwował tak ekstremalnie, właściwie w każdym gemie "na maksa", to niestety, może się to odbić na mięśniach, stawach, przyczepach.



Moim zdaniem, dały znać o sobie mięśnie międzyżebrowe z prawej strony. Ich rozciągnięcie w trakcie serwisu mogło spowodować, że tam się coś naderwało lub zerwało, no i niestety już po tym nie mógł grać. To jest straszny ból. Znam to z różnych sytuacji, ale z autopsji także to znam. Z taką dolegliwością nie da się grać.

Ale dobrze się stało, że skreczował, czyli zrobił to, co doradzał pan Mai Chwalińskiej, która z bolącą nogą dograła do końca? Dzięki temu ranking tak bardzo nie ucierpi niż w sytuacji, gdyby mecz został uznany za porażkę?

Oczywiście, że słusznie postąpił. Od rankingu ważniejsze jest zdrowie. Nie można się przecież dewastować. Trzeba sobie dać spokój z meczem, jeśli organizm wysyła tak mocne sygnały jak ból. Dlatego ból jest bardzo korzystny, bo ostrzega. Oczywiście, możemy się spryskać zmrażaczem, wziąć środki przeciwbólowe, ale nie ma nic gorszego niż takie postępowanie. Ono może spowodować poważną kontuzję, przez którą zawodnik wypadnie na rok. Hubert przerwał grę i mądrze postąpił. Tak ma być, jak się nie da grać: schodzimy i tyle.

Mieliśmy nadzieję na podbój Wimbledonu w wykonaniu naszych juniorów z Krakowa Barbary Kosteckiej i Jana Sadzika, ale nie udało im się przebić do turnieju głównego. W Turnieju Legend zagra za to Agnieszka Radwańska, w parze z Caroline Wozniacki.

Powiem szczerze, że troszeczkę się zawiodłem, gdy okazało się, iż nasi juniorzy się nie przebili. Dobrze, że chociaż Basia Kostecka załapała się na debla. Zatem nie jest tak zupełnie źle, ale jestem zawiedziony, że nikomu spośród naszych juniorów nie udało się przebić do głównego turnieju w singlu. Wszystko się skończyło na Roehampton, gdzie odbywają się kwalifikacje. Ale trudno, no Boże, raz na tarczy, a innym razem z tarczą. Trzeba mieć wysoki ranking, żeby uniknąć gry w kwalifikacjach. Przepraszam, że tak powiem, ale cholerne eliminacje. Trzeba nabić punktów rankingowych, żeby od razu grać w turnieju głównym. Później to już tylko kwestia losowania – dobrego albo złego. Tymczasem Sadzik przeszedł rundę w eliminacjach, ale przegrał w drugiej.



Barbara Kostecka swój mecz deblowy, w parze z Makarową, gra we wtorek o godz. 12 przeciw Czeszce Denisie Żoldakovej i Niemce Idzie Wekber.

Czyli w samo południe, jak w bardzo dobrym westernie o tym tytule. "Isia" też gra we wtorek. Do Londynu dojechała do niej Urszula. Dawid Celt z moim wnukiem wyjechali, bo musieli, ale zastąpiła go Ula jako coach "Isi". Będziemy oglądać ten mecz, podobnie jak spotkanie Basi. Życzę jej, żeby na otarcie łez udało jej się wygrywać w deblu. Zobaczymy też, jak szaleć będzie "Isia". Odżyją wspomnienia ze starych czasów, zapraszam na mecz, niech Polska znów kibicuje!