Polska mistrzyni świata przekazała świetne wieści! Program igrzysk się zmieni

Polka przekazała właśnie wiadomość, że program igrzysk olimpijskich w 2030 roku drastycznie się zmieni.

- Chciałabym się podzielić niezwykle ważną nowiną. Mianowicie o godzinie 17:00 dowiedzieliśmy się, że nasza dyscyplina, czyli freeride, znalazła się w programie igrzysk olimpijskich w 2030 roku. Ogromnie się z tego cieszymy, bo to milowy krok dla naszego sportu i jego rozwoju - powiedziała Witych.

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Zaktualizowany program igrzysk zawiera m.in. skialpinizm, który zadebiutował w tym roku we Włoszech, a także nowe propozycje: freeride snowboardowy i narciarski (jazdę poza trasami) oraz synchro9 (jazdę synchroniczną) w łyżwiarstwie figurowym. Utrzymano także snowboardowy slalom gigant równoległy, a nawet dodano rywalizację par mieszanych.



- Status naszej dyscypliny na pewno bardzo się zmieni i wiążę z tym ogromne nadzieje. Jako obecna mistrzyni świata natychmiast wyznaczyłam sobie nowy, niezwykle ambitny cel - medal olimpijski - zaznaczyła Polka.

Witych to złota medalistka w narciarstwie freeride'owym z 2026 roku. Polka jest jednocześnie triumfatorką pierwszych w historii mistrzostw świata w tej dyscyplinie, które odbyły się pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS).



- Mocno liczę na to, że otrzymamy lepsze warunki treningowe oraz kadrę juniorską. Ta oficjalna wiadomość to dla nas coś absolutnie wspaniałego - zakończyła 33-latka.

ŁO, Polsat Sport