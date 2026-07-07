Polska myśl szkoleniowa na Wimbledonie. "Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej"

Polskich akcentów na tegorocznym Wimbledonie nie brakowało. Warto spojrzeć na dwie ćwierćfinalistki zmagań na trawiastych kortach w Londynie - Martę Kostjuk i Naomi Osakę. Trenerką Ukrainki jest bowiem Sandra Zaniewska, natomiast grą Japonki zarządza Tomasz Wiktorowski.

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Co stoi za sukcesem Zaniewskiej? Na to pytania spróbowała odpowiedzieć sama zainteresowana w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport Tomaszem Lorkiem.

- Jak widać, coś działa. Lubię to, co robię i cieszę się, że tutaj jestem. Wszystkie zawodniczki, z którymi miałam przyjemność pracować, są super tenisistkami i fajnymi dziewczynami. Z dnia na dzień coraz lepiej się bawię - powiedziała trenerka.

Zaniewska nie wie, dlaczego "polska myśl szkoleniowa" tak dobrze działa na Wimbledonie, ale ma nadzieję, że szkoleniowców z naszego kraju na najwyższym poziomie będzie więcej.

Trenerka zareagowała również na sukces Katarzyny Piter na trawiastych kortach w Londynie. Przypomnijmy, że Polka, której partnerką na korcie jest Anna Siskova, awansowała do ćwierćfinału rywalizacji deblowej na wielkoszlemowym turnieju.

- Im więcej polskich zawodników w singlu, deblu i mikście, tym lepiej - skwitowała Zaniewska.

Całość rozmowy do obejrzenia w załączonym materiale wideo.

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AA, Polsat Sport