Polska myśl szkoleniowa na Wimbledonie. "Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej"
Marta Kostjuk i Naomi Osaka zrobiły spore wrażenie na kibicach swoją grą podczas tegorocznego Wimbledonu. Co ciekawe, trenerką Ukrainki jest Sandra Zaniewska, natomiast Japonkę prowadzi Tomasz Wiktorowski.
Polskich akcentów na tegorocznym Wimbledonie nie brakowało. Warto spojrzeć na dwie ćwierćfinalistki zmagań na trawiastych kortach w Londynie - Martę Kostjuk i Naomi Osakę. Trenerką Ukrainki jest bowiem Sandra Zaniewska, natomiast grą Japonki zarządza Tomasz Wiktorowski.
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Co stoi za sukcesem Zaniewskiej? Na to pytania spróbowała odpowiedzieć sama zainteresowana w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport Tomaszem Lorkiem.
- Jak widać, coś działa. Lubię to, co robię i cieszę się, że tutaj jestem. Wszystkie zawodniczki, z którymi miałam przyjemność pracować, są super tenisistkami i fajnymi dziewczynami. Z dnia na dzień coraz lepiej się bawię - powiedziała trenerka.
Zaniewska nie wie, dlaczego "polska myśl szkoleniowa" tak dobrze działa na Wimbledonie, ale ma nadzieję, że szkoleniowców z naszego kraju na najwyższym poziomie będzie więcej.
Trenerka zareagowała również na sukces Katarzyny Piter na trawiastych kortach w Londynie. Przypomnijmy, że Polka, której partnerką na korcie jest Anna Siskova, awansowała do ćwierćfinału rywalizacji deblowej na wielkoszlemowym turnieju.
- Im więcej polskich zawodników w singlu, deblu i mikście, tym lepiej - skwitowała Zaniewska.
Całość rozmowy do obejrzenia w załączonym materiale wideo.
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