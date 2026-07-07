Polskie akcenty i szanse na tytuł w Wimbledonie! "Wchodzi na odpowiednie tory"

- Moje faworytki już dawno poodpadały. Zawsze musimy wymieniać w tym gronie Igę, aczkolwiek wiedziałam, że będzie jej bardzo trudno obronić tytuł. Szczerze myślałam, że Sabalenka i Rybakina pokażą się z lepszej strony, natomiast, jeśli przeciwko Sabalence wychodzi Osaka, która jest świetnie przygotowana fizycznie, to nie możesz nic zrobić - zauważyła Kania.

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Mimo że na Wimbledonie nie ma już polskich zawodników w rozgrywkach singlistów, wciąż obecne są polskie akcenty. Jednym z nich jest trener Tomasz Wiktorowski. Polak w przeszłości współpracował m.in. z Agnieszką Radwańską i Igą Świątek, a od lipca 2025 roku pod jego okiem trenuje Naomi Osaka.

- Kibicuję Osace ze względu na to, że Tomasz Wiktorowski jest jej szkoleniowcem. Ona też bardzo mocno to podkreślała i dziękowała mu na korcie centralnym. To są przepiękne obrazki i jeśli tylko są polskie akcenty, to mocno trzymamy kciuki - powiedziała była tenisistka.

Z sentymentem można patrzeć również na Jasmine Paolini. Tenisistka, mająca polskie korzenie, wygrała z Aleksandrą Ealą 6:4, 4:6, 6:3 w 1/8 finału. Wcześniej Filipinka wyeliminowała Igę Świątek.

- Paolini doszła do dwóch finałów i nie dźwignęła tego ciężaru, związanego ze sławą czy obroną punktów. Poprzedni rok to spore problemy, teraz powoli wydaje się, że Włoszka wchodzi na odpowiednie tory. Ma coraz więcej frajdy z gry. Stricte tenisowo bardzo dużo grała po liniach, była dobrze przygotowana na Ealę. Jestem przekonana, że oglądała mecz Aleksandry z Igą, więc wiedziała, czego się spodziewać - zapewniła Kania.

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MS, Polsat Sport