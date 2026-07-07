Porażka już w pierwszej rundzie. 17-letnia Polka odpadła z Wimbledonu

17-latka, mimo młodego wieku, ma w dorobku jeden triumf w cyklu ITF. W 2025 roku wygrała turniej rangi W15 w Grodzisku Mazowieckim. W pierwszej rundzie gry podwójnej juniorek rywalkami Kosteckiej i Makarowej były Ida Wobker oraz Denisa Zoldakova.

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Od początku spotkania wyraźnie przeważał duet niemiecko-czeski. Pierwszego seta wygrał on wynikiem 6:0, ponieważ Polka i jej partnerka deblowa miały problemy z utrzymaniem własnego serwisu. Przy podaniu rywalek również nie radziły sobie najlepiej. Zagroziły przeciwniczkom tylko w ostatnim gemie, gdy doprowadziły do stanu równowagi. Ostatecznie jednak ta partia wpadła na konto Wobker i Zoldakovej.

Druga odsłona pojedynku była znacznie bardziej wyrównana. Kostecka i Makarowa nadal często traciły własne podanie, ale za to świetnie punktowały przy serwisie rywalek. Od wyniku 1:0 do 4:3 padło aż sześć "breaków". Partię musiał rozstrzygnąć tie-break, w którym wygrały Niemka i Czeszka.

Kibice nie zobaczą Polki w drabince singlowej juniorek, ponieważ już w pierwszym meczu kwalifikacji uległa Japonce Riyo Yoshidzie.

Barbara Kostecka/Mariia Makarowa - Denisa Zoldakova/Ida Wobker 0:6, 6:7 (3).

ŁO, Polsat Sport