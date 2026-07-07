Przyzwoitość? MKOl odpowiada: A co to takiego?

Ta ostatnia decyzja, podjęta przez MKOl 7 lipca, oznacza ni mniej ni więcej występ rosyjskich sportowców na igrzyskach w Los Angeles, bo skoro mogą brać udział w kwalifikacjach, to i mogą jechać na imprezę główną. Być może także zagrają i hymn, gdyby któryś z nich wygrał mistrzostwo olimpijskie, nie jest totalnie nierealny obraz, w którym przedstawiciel kraju agresora odśpiewuje strofy swojej narodowej pieśni, a na którymś ze stopni poniżej stoi na baczność sportowiec z Ukrainy i nie ma nawet jak przeciwko temu zaprotestować, bo zabraniają mu tego przepisy Karty Olimpijskiej. Zresztą hymn państwa na wschód od Bugu grać będą przed meczami reprezentacji w sportach zespołowych, bo do tej rywalizacji agresorzy również zostali dopuszczeni. Nie będą już musieli zasłaniać się białą neutralną flagą, mogą być nawet przedstawicielami resortów siłowych, a i tak staną oko w oko ze sportowcami z innych krajów.

MKOl podjął decyzję o zniesieniu rekomendacji o niedopuszczaniu rosyjskich sportowców – swoją drogą to bardzo sprytnie zawoalowana formuła retoryczna – bo mógł. Wystarczyło zapewnienie, że strona rosyjska nie wspiera rozwoju na czterech okupowanych obwodach Ukrainy. Rozumiecie? Dziś dowiedzieliśmy się, że był to jedyny powód wyłączenia rosyjskich sportowców z rywalizacji. No może jeszcze drugi, bo zawodnicy zgodzili się łaskawie zastosować się do norm systemu antydopingowego.

MKOl podjął taką decyzję, bo jego władze mają w nosie elementarne zasady, na których opierał się świat przez wiele dekad po II wojnie światowej. Uznawana przez wielu za postępową szefowa komitetu Kirsty Coventry obwieściła, że sportowcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za polityków. A że w zdecydowanej większości służą w wojsku lub innej "mundurówce", to już jej nie przeszkadza. Bo Coventry wie, że nikt nie jest w stanie z tym nic zrobić, że co najwyżej pogardłują w tej kwestii dziennikarze-aktywiści z Europy, a później sprawa sama przyschnie. Tak jak prezydent USA Donald Trump mógł w swoim stylu nacisnąć na FIFA, by anulowała kartkę napastnikowi jego reprezentacji Folarinowi Balogunowi tuż przed meczem z Belgią, bo akurat głowa amerykańskiego państwa uznała, że faulu nie było, a on sam chce oglądać widowisko pełne, a nie okaleczone przez absencję ważnego piłkarza.

Czy było oburzenie, czy były protesty, czy wydarzyło się coś więcej poza zalewem memów z Trumpem i Balogunem? Jak wreszcie zareagowali sami dotknięci tą decyzją, którzy po wygranym meczu odtańczyli zabawny taniec w stylu Trumpa? Trump, tak jak MKOl, podejmuje decyzje arbitralnie, bo może, bo ma taki kaprys. Tak jak miał kaprys wziąć Grenlandię, a z Kanady uczynić 51. amerykański stan. I niestety tak samo jest z reakcją na decyzję MKOl, a właściwie jej brakiem. Idę o zakład, że w sprawie rosyjskich sportowców również powstanie memiczna twórczość. Pośmiejemy się, pobawimy, w Los Angeles wszyscy zapomną, co dzieje się teraz na wschodzie Europy.