Reprezentant Polski odchodzi z Ekstraklasy. Nowy rekord klubu

Piłka nożna

Reprezentant Polski do lat 19 Bright Ede od wtorku jest już zawodnikiem występującego w hiszpańskiej La Liga Deportivo La Coruna. To niewątpliwie hit trwającego okienka transferowego w Ekstraklasie. Według mediów Motor Lublin ma otrzymać za niego 6-7 mln euro.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku piłkarskim.
fot. Cyfrasport
Bright Ede został piłkarzem Deportivo La Coruna

19-letniego obrońcę, który przeszedł do hiszpańskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego, obowiązywać będzie kontrakt do 30 czerwca 2031 roku.

 

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Wychowanek Delty Warszawa trafił do Motoru w styczniu 2025 roku z Zagłębia Lubin za kwotę 100 tys. euro. W marcu zadebiutował w Ekstraklasie w meczu ze Stalą Mielec, zdobywając swoją pierwszą i jedyną - jak dotąd - bramkę w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Przez półtora sezonu w barwach Motoru wystąpił łącznie w siedemnastu spotkaniach ligowych.

 

We wrześniu 2025 roku Ede zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 19 w meczu ze Słowenią i od tego czasu był jednym z podstawowych obrońców kadry, w której rozegrał osiem meczów.

 

Już rok temu pojawiły się głosy o zainteresowaniu utalentowanym obrońcą ze strony Chelsea czy Manchester United, co potwierdzał ówczesny dyrektor sportowy Paweł Golański. Wtedy jednak do finalizacji transferu nie doszło.

 

Ede jest trzynastym piłkarzem, który w lecie pożegnał się z Motorem. Mimo wszystko jest to szczególny moment, bo związany z historycznym, najwyższym dla klubu i jednym z najwyższych transferów w Ekstraklasie.

 

Nowy klub lewonożnego obrońcy Deportivo La Coruna to beniaminek LaLiga, który do elity powrócił po ośmiu sezonach w niższych klasach. W swojej raz - w 2000 roku - sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie zdobywał Puchar i trzy razy Superpuchar Hiszpanii.

HP, PAP
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BRIGHT EDEEKSTRAKLASAMOTOR LUBLINPIŁKA NOŻNA
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