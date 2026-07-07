Reprezentant Polski odchodzi z Ekstraklasy. Nowy rekord klubu

19-letniego obrońcę, który przeszedł do hiszpańskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego, obowiązywać będzie kontrakt do 30 czerwca 2031 roku.

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Wychowanek Delty Warszawa trafił do Motoru w styczniu 2025 roku z Zagłębia Lubin za kwotę 100 tys. euro. W marcu zadebiutował w Ekstraklasie w meczu ze Stalą Mielec, zdobywając swoją pierwszą i jedyną - jak dotąd - bramkę w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Przez półtora sezonu w barwach Motoru wystąpił łącznie w siedemnastu spotkaniach ligowych.

We wrześniu 2025 roku Ede zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 19 w meczu ze Słowenią i od tego czasu był jednym z podstawowych obrońców kadry, w której rozegrał osiem meczów.

Już rok temu pojawiły się głosy o zainteresowaniu utalentowanym obrońcą ze strony Chelsea czy Manchester United, co potwierdzał ówczesny dyrektor sportowy Paweł Golański. Wtedy jednak do finalizacji transferu nie doszło.

Ede jest trzynastym piłkarzem, który w lecie pożegnał się z Motorem. Mimo wszystko jest to szczególny moment, bo związany z historycznym, najwyższym dla klubu i jednym z najwyższych transferów w Ekstraklasie.

Nowy klub lewonożnego obrońcy Deportivo La Coruna to beniaminek LaLiga, który do elity powrócił po ośmiu sezonach w niższych klasach. W swojej raz - w 2000 roku - sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie zdobywał Puchar i trzy razy Superpuchar Hiszpanii.

HP, PAP