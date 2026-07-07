Świetny mecz Sinnera! Lider rankingu ATP wyeliminował pogromcę Hurkacza

W poprzedniej rundzie turnieju Niemiec mierzył się z Hubertem Hurkaczem. Polak skreczował w piątym secie przy stanie 6:3, 7:6 (7-5), 6:7 (2-7), 5:7, 2:4 z powodu problemów zdrowotnych. Dla Struffa ćwierćfinał to najlepszy wynik w historii jego występów na Wimbledonie.

Jak się okazało, przygoda 35-latka z turniejem w Londynie dobiegła końca właśnie na tym etapie. Zmierzył się on z liderem światowego rankingu, Jannikiem Sinnerem. Włoch wcześniej w trakcie całej rywalizacji stracił zaledwie dwa sety w pojedynku pierwszej rundy z Miomirem Kecmanoviciem (4:6, 6:3, 7:6, 6:2, 6:3).

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Już od pierwszych piłek trwała walka punkt za punkt, a premierowy set zmierzał do tie-breaka. Wtedy jednak po raz pierwszy w tym meczu Włoch wspaniale zagrał na returnie i przełamał rywala, co dało mu przewagę przed 12. gemem. W nim mistrz Wimbledonu z 2025 roku również zaprezentował się lepiej i ostatecznie zapisał partię na swoje konto.

Kolejny set także był bardzo wyrównany. Ponownie lepszy okazał się jednak Sinner. Mimo że o wyniku musiał zadecydować tie-break, lider rankingu zachował zimną krew i triumfował 7:4.

W trzeciej odsłonie tego pojedynku 24-latek ponownie przełamał przeciwnika w kluczowym momencie i wygrał całe spotkanie 3:0.

Przypomnijmy, że Włoch broni tytułu, po który sięgnął przed rokiem. Jego kolejnym rywalem będzie albo Serb Novak Djokovic (nr 7.), albo Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime (nr 3.).

Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff 7:5, 7:6 (4), 6:3.

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ŁO, Polsat Sport