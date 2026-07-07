Tak argentyńskie media podsumowały zwycięstwo z Egiptem. Szczere słowa

Zespół Argentyny po trudnym starciu na stadionie w Atlancie pokonał we wtorek reprezentację Egiptu 3:2.

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Argentyńscy komentatorzy podkreślają, że jedną z głównych cech broniącej tytułu ekipy Scaloniego jest "duże serce do walki".

Reporterzy rozgłośni DSports podkreślili, że Lionel Messi i jego koledzy wprawdzie zostali zaskoczeni przez zespół Egiptu, który prowadził już dwoma golami, ale w ciągu niespełna czternastu minut udało im się zdobyć trzy bramki i ostatecznie wygrać mecz.

Stacja odnotowuje, że po piątkowym wymęczonym zwycięstwie Argentyńczyków nad Republiką Zielonego Przylądka, również wynikiem 3:2, "Faraonowie" zmusili ich do nadludzkiego wysiłku.

"W tym meczu były pazury, krew i serce" - podsumowało wtorkową postawę podopiecznych trenera Scaloniego radio DSports, zaznaczając, że pewnie prowadzący Egipt zmusił mistrzów świata niemal do agonicznego wysiłku.

"Trudna do odrobienia sytuacja" nie tylko została uratowana, ale "żegnająca się kilkanaście minut wcześniej z mundialem Argentyna, potrafiła wygrać spotkanie w jego końcówce".

Z kolei dziennik "La Nacion" koncentruje się na pozytywach zespołu trenera Scaloniego, podkreślając nieustępliwość i siłę charakteru.

"Nasza reprezentacja po raz kolejny pokazała, dlaczego zasługuje na miano mistrza świata. W meczu, który wydawał się być już przegrany i prowadził do odpadnięcia z MŚ, odpowiedziała charakterem, umiejętnościami oraz determinacją" - przekazano.

Gazeta wskazała, że Egipcjanie zagrali mądrze, kontrolując większą część spotkania i zmuszając Argentynę do "gonienia niekorzystnego wyniku". Podkreśliła, że dramatyczna, choć skutecznie zagrana końcówka była jednym z najlepszych awansów do ćwierćfinału MŚ w historii.

Portal Pagina 12 oraz dziennik "Clarin", pisząc o wysokiej dramaturgii końcówki meczu w Atlancie, zauważyły, że "cudowne" odrodzenie Argentyny kosztowało zawodników wiele emocji. Odnotowały łzy wzruszenia Lionela Messiego po końcowym gwizdku sędziego.

"Clarin", uważając wtorkowy występ przeciwko Egiptowi za "historyczne osiągnięcie", podsumowuje zwycięstwo Argentyny mianem "agonicznej wiktorii".

HP, PAP