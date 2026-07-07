- Czy trener Portugalczyków nie postawił rekordu i marki Ronaldo ponad dobro federacji i zespołu? Wydaje mi się, że nie ma ważniejszego piłkarza od federacji danego kraju, a trener go wystawił i trzymał całe spotkanie. To było pewne, że z Hiszpanią będą szachy. Ważniejsza jest federacja, kibice i sukces czy karta Cristiano Ronaldo? - zapytał retorycznie Hajto.

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Portugalia przegrała z Hiszpanią po golu Mikela Merino w pierwszej minucie doliczonego czasu gry i asyście Ferrana Torresa. Mimo to, obie drużyny długo prezentowały podobny poziom.

- Było wiadome, że Hiszpanie świetnie utrzymują się przy piłce i trzeba więcej biegać. Z Ronaldo nie pobiegasz, nie zrobisz pressingu, bo musi być wypoczęty, żeby miał siłę na wykończenie albo zrobienie jednego sprintu na maksa w pół godziny - zauważył były piłkarz m.in. Schalke.

41-latek strzelił trzy gole w pięciu spotkaniach - dwa z Uzbekistanem i jednego z Chorwacją. W spotkaniu z Hiszpanią oddał trzy strzały z pola karnego - dwa były celne.

- Trzeba być obiektywnym. Ronaldo jest piłkarzem klasy światowej, ale na dany moment, nie daje już rady fizycznie na tym poziomie, z taką drużyną, jak Hiszpania - podsumował były reprezentant Polski.

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MS, Polsat Sport