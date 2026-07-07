Tu robi się gorąco. Sport w Polsat Box Go

Dopełnieniem tego intensywnego czasu będą motorsportowe klasyki – wyścigi Formuły 1, MotoGP i rajdy WRC. W samym środku tego sportowego maratonu uwagę kibiców przyciągnie UFC 329: McGregor vs Holloway 2 – hitowa gala w Las Vegas.

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UFC Fight Night w Polsat Sport

UFC 329 McGregor – Holloway 2 to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń świata MMA, rewanż po ponad dekadzie, w którym Conor McGregor wraca do oktagonu, by ponownie zmierzyć się z Maxem Hollowayem. Walka wieczoru gali w Las Vegas, zaplanowanej na 11 lipca zapowiada ogromne emocje i starcie dwóch legend sportu.

Siatkarskie emocje z udziałem Biało-Czerwonych

Liga Narodów siatkarzy, transmitowana na antenach sportowych Polsatu, wkracza w decydującą fazę sezonu. Przed reprezentacją Polski trzeci, finałowy turniej interkontynentalny, który odbędzie się w USA i zdecyduje o układzie tabeli przed turniejem finałowym. Biało‑Czerwoni zmierzą się z wymagającymi rywalami, rozgrywając cztery spotkania: z Bułgarią (15 lipca), Brazylią (17 lipca), Francją (18 lipca) oraz gospodarzami – USA (19 lipca). To seria meczów, która zapowiada się jako prawdziwy test formy i charakteru, a jednocześnie gwarantuje kibicom najwyższy poziom sportowych emocji i starcia z czołówką światowej siatkówki.

Równolegle o końcowy triumf powalczą siatkarki w turnieju finałowym Ligi Narodów. Polki, prowadzone przez selekcjonera Stafano Lavariniego, prezentują bardzo dobrą formę i należą do grona zespołów liczących się w walce o najwyższe miejsca. Wcześniej jednak rozegrany zostanie trzeci turniej w Osace, który zadecyduje o tym, które drużyny wywalczą awans do finałów (8–12 lipca).

Motorsport

Sezon Formuły 1, transmitowanej przez Eleven Sports, wchodzi w decydującą, letnią część rywalizacji. Po emocjonującym Grand Prix Wielkiej Brytanii na legendarnym torze Silverstone, zakończonym zwycięstwem Charlesa Leclerca, stawka przenosi się na kultowe i nieprzewidywalne Spa‑Francorchamps w Belgii (17–19 lipca), a następnie na techniczny Hungaroring na Węgrzech (24–26 lipca), gdzie o sukcesie często decydują strategia i walka o każdy ułamek sekundy.

Letnia runda MotoGP (transmisje na Polsat Sport Premium 2) na technicznym torze Sachsenring to jeden z najbardziej wymagających wyścigów w sezonie, znany z ciasnych, lewych zakrętów i dużej intensywności rywalizacji. Grand Prix Niemiec (10-12 lipca) to także ostatni akcent przed krótką wakacyjną przerwą w kalendarzu.

Szybkie, szutrowe odcinki i widowiskowe hopki sprawiają, że rajd Estonii (16-19 lipca) to jeden z najbardziej dynamicznych rajdów w kalendarzu WRC (transmisje w Motowizji), często określany jako „sprinterski”. Rajd Finlandii (30 lipca – 2 sierpnia), to ikoniczna runda WRC z ekstremalnie szybkimi trasami i spektakularnymi skokami. To jeden z największych klasyków sezonu, przyciągający tłumy kibiców i gwarantujący show na najwyższym poziomie.

Wimbledon 2026

Wimbledon w stacjach Polsat Sport wchodzi w decydującą fazę. Na kortach nie ma już polskich singlistów, jednak w decydujących meczach zobaczymy światowej klasy zawodników. Finał kobiet zaplanowano na 11 lipca, a finał mężczyzn na 12 lipca – oba spotkania rozpoczną się o godz. 17:00.

Informacja prasowa