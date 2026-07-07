Ucieka rywalom. Messi zagrał po raz 31. na mundialu
Argentyńczyk Lionel Messi, który znalazł się w wyjściowym składzie na mecz z Egiptem w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku, rozgrywa swoje 31. spotkanie mundialowe w karierze. Jest pod tym względem rekordzistą wszech czasów.
Drugie miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo, którego Portugalia odpadła z turnieju w poniedziałek.
Argentyna po szalonym meczu wygrała 3:2.
Piłkarze z największą liczbą występów w meczach MŚ:
31 meczów - Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026)
27 - Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026)
25 - Lothar Matthaeus (Niemcy, 1982-1998)
24 - Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014)
23 - Paolo Maldini (Włochy, 1990-2002)
Manuel Neuer (Niemcy, 2010-2026)
Luka Modrić (Chorwacja, 2006-2026)
21 - Uwe Seeler (Niemcy, 1958-1970)
Władysław Żmuda (Polska, 1974-1986)
Diego Maradona (Argentyna, 1982-1994)
Ivan Perisić (Chorwacja, 2014-2026)
20 - Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982)
Cafu (Brazylia, 1994-2006)
Philipp Lahm (Niemcy, 2006-2014)
Bastian Schweinsteiger (Niemcy, 2002-2014)
Javier Mascherano (Argentyna, 2006-2018)
Hugo Lloris (Francja, 2010-2022)
Thibaut Courtois (Belgia, 2014-2026)