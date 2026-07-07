Ukraina protestuje! To na reakcja na "bezpodstawną" decyzję MKOl-u

"Uważamy decyzję za przedwczesną, bezpodstawną i podjętą bez uwzględnienia obiektywnych okoliczności, które pozostają niezmienne. Rosja nadal kontynuuje zakrojoną na szeroką skalę agresję zbrojną przeciwko Ukrainie" – napisał w oświadczeniu Ukraiński Komitet Olimpijski.

We wtorek MKOl oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), która obowiązywała od 12 października 2023 roku.

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Decyzja - jak napisano w oficjalnym komunikacie MKOl - została podjęta po gruntownej analizie przeprowadzonej przez komisję prawną MKOl. Uznano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto RKO potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach. MKOl będzie natomiast nadal uważnie monitorować sytuację związaną z wszelkimi działaniami RKO.

MKOl zalecił światowym federacjom sportowym prowadzącym kwalifikacje do igrzysk Los Angeles 2028 zakończenie trzyletniego programu weryfikacji Rosjan pod kątem ich neutralności. Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych.

MKOl nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta "w odpowiednim czasie".

PAP