Wielkie zmiany w programie zimowych igrzysk! Znana dyscyplina wykreślona

"Zimowe igrzyska olimpijskie Alpy 2030 napiszą historię jako pierwsze z parytetem płci" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

W igrzyskach we Francji spodziewany jest udział ponad 3000 sportowców (1525 kobiet i 1521 mężczyzn). Rozdanych ma zostać 126 kompletów medali: 56 w konkurencjach kobiet, 55 mężczyzn i 15 mieszanych.

Program zawiera m.in. skialpinizm, który zadebiutował w tym roku we Włoszech, a także nowe propozycje: freeride snowboardowy i narciarski (jazdę poza trasami) oraz synchro9 (jazdę synchroniczną) w łyżwiarstwie figurowym. Utrzymano także snowboardowy slalom gigant równoległy, a nawet dodano rywalizację par mieszanych.

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Nie będzie natomiast kombinacji norweskiej, owianej ostatnio kontrowersjami ze względu na fakt, że w igrzyskach w tej dyscyplinie startowali tylko mężczyźni. Niektóre zawodniczki - widząc, że walka o włączenie kobiecej rywalizacji do programu nie przynosi skutków - próbowały przekwalifikować się na skoki narciarskie, aby móc w ogóle wystartować w tym roku w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Ponadto, wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim: w biathlonie dodano znany z Pucharu Świata supermikst (czyli rywalizację par mieszanych), w łyżwiarstwie szybkim doszły sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich - super team kobiet (duety), a w narciarstwie dowolnym - ski cross drużyn mieszanych.

"Te zmiany reprezentują dążenie MKOl do zapewnienia parytetu płci oraz do dalszego rozwoju i ewolucji programu olimpijskiego, aby przyciągał przyszłe pokolenia sportowców i kibiców, przy jednoczesnej kontroli kosztów i poziomu złożoności" - napisano.

Jeśli liczby przedstawione przez MKOl się potwierdzą, igrzyska w 2030 będą pierwszymi zimowymi w historii z udziałem ponad 3000 sportowców. Dotychczas rekordowe pod tym względem były zmagania w Pjongczangu w 2018 roku - 2913 uczestników.

Rozdanych zostanie też najwięcej medali w historii - planowane jest 126 konkurencji, czyli o 10 więcej niż w tym roku we Włoszech, gdzie padł rekord.

PAP