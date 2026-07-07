Ukrainka znajduje się w ostatnim czasie w kapitalnej formie. Od kwietnia przegrała tylko jedno spotkanie - w półfinale Roland Garros z Mirrą Andriejewą. Łącznie daje to 21 zwycięstw w 22. ostatnich spotkaniach!

Za świetną formę Kostjuk odpowiada Sandra Zaniewska. Ich współpraca trwa od trzech lat. Sama Kostjuk bardzo chwali Zaniewską, dodając, że Polka wyciągnęła ją nie tylko z kryzysu nie tylko sportowego, ale i mentalnego.

Rywalką Ukrainki w środowym ćwierćfinale będzie mająca polskie korzenie Jasmine Paolini. Włoszka, która dwa lata temu dotarła do finału Wimbledonu, wyeliminowała w poprzedniej rundzie pogromczynię Igi Świątek - Alexandre Ealę.

30-letnia zawodniczka posługuje się językiem polskim i często wspomina o swoich silnych związkach z Polską. Jej mama Jacqueline urodziła się w Łodzi, a w naszym kraju do dzisiaj mieszka jej babcia Barbara.

Wimbledon: Marta Kostjuk - Jasmine Paolini. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Kostjuk - Paolini w środę 8 lipca od 14:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.