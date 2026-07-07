Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 11 - 7.07

Tenis

Transmisja wtorkowych meczów z kortu numer 11 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 11 (od godz. 12:00)


T. Chavez - J. Lee (turniej juniorów)

R. Tabata - N. Baena (turniej juniorów)

Wobker/Zoldakova - Kostecka/Makarova (debel juniorek)

Alame/Lacinova - Dorofeeva-Rybas/Pushkareva (debel juniorek)

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