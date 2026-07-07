Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 7.07

Tenis

Transmisja wtorkowych meczów z kortu numer 15 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 15 (od godz. 12:00)


A. Penney - M. Ter Hofte (turniej na wózkach inwalidzkich)
S. Lysov - Z. Ji (turniej na wózkach inwalidzkich)
K. Chasteau - C. Oosthuizen (turniej na wózkach inwalidzkich)
L. Guo - J. Bos (turniej na wózkach inwalidzkich)

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