Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 7.07

Kort numer 15 (od godz. 12:00)



A. Penney - M. Ter Hofte (turniej na wózkach inwalidzkich)

S. Lysov - Z. Ji (turniej na wózkach inwalidzkich)

K. Chasteau - C. Oosthuizen (turniej na wózkach inwalidzkich)

L. Guo - J. Bos (turniej na wózkach inwalidzkich)

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