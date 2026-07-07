Wimbledon: Piter/Siskova - Noskova/Sramkova. Relacja live i wynik na żywo online
Piter/Siskova - Noskova/Sramkova to spotkanie trzeciej rundy deblowej rywalizacji pań na wielkoszlemowym Wimbledonie. Relacja live i wynik na żywo meczu Piter/Siskova - Noskova/Sramkova na Polsatsport.pl.
Katarzyna Piter to ostatnia polska deblistka, która dalej walczy o tytuł na Wimbledonie. Tegoroczny awans do trzeciej rundy to jej największy sukces w całej karierze w tym turnieju.
ZOBACZ TAKŻE: Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów kobiet - 06.07 (WIDEO)
Rywalkami Polki i Czeszki będą Rebecca Sramkova oraz Linda Noskova. Ta druga musi łączyć zmagania w deblu z rywalizacją w singlu, gdzie awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Madison Keys 6:4, 7:6 (2).
Tegoroczne zmagania na Wimbledonie zaplanowane są w dniach 29 czerwca - 12 lipca.
Relacja live i wynik na żywo meczu Piter/Siskova - Noskova/Sramkova na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl