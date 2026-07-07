Wimbledon: Radwańska/ Wozniacki - Rybarikova/ Safarova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Tenis

Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova to spotkanie turnieju legend na Wimbledonie. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?

Agnieszka Radwańska w białym stroju tenisowym z rakietą
fot: PAP
Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Jak co roku, podczas Wimbledonu jest rozgrywany turniej legend - zarówno wśród tenisistek, jak i tenisistów. Gwiazdy zostały podzielone na grupy i występują w turniejach deblowych oraz w mikście.

 

Polka zagra w duecie z Caroline Wozniacki - dawną liderką rankingu WTA i zwyciężczynią wielkoszlemowego Australian Open w 2018 roku. Ich rywalkami we wtorkowym meczu będą Magdalena Rybarikova i Lucie Safarova.

 

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Radwańska to finalistka Wimbledonu 2012, wiceliderka rankingu WTA, a także triumfatorka turnieju WTA Finals z 2015 roku.

 

W turnieju legend wystąpią również między innymi Dominika Cibulkova, Angelique Kerber oraz Eugenie Bouchard.

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