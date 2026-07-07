Władze PlusLigi zdecydowały! "Ciekawe, czy wtedy nadal będą grali w naszej lidze"

W przerwie w rozgrywkach VNL pozwoliłem sobie na urlop pod Olsztynem. Przegrałem turniej golfowy z fatalnym wynikiem, zmarzłem, zmokłem, przeziębiłem się, złamałem najlepszy kij golfowy, ale dwa dni na plaży z żoną i suką Stefanią spędziłem. W trakcie jednego z dwóch słonecznych dni, wygrzewając się, czytaliśmy z żoną wpis Anny Lewandowskiej, dotyczący jej lęków związanych z przeprowadzką do Chicago. I trochę się posprzeczaliśmy.



Dobrze znamy te lęki związane z nowym miejscem i strachem przede wszystkim, o reakcje naszych dzieci na kolejne przeprowadzki, kolejne szkoły i nowe środowisko.

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Nasze dzieci bardzo źle to znosiły i mam wrażenie, że wciąż to w nich siedzi, ale jeździliśmy za chlebem i moją pasją, co robi masę sportowych rodzin w każdej dyscyplinie. Któraś ze stron zazwyczaj musi się poświęcić. W pewnym momencie, mimo mojego sprzeciwu, na szczęście żona zdecydowała „Ty jedź do Będzina sam, starszy syn zacznie liceum w Radomiu, a córka pójdzie tutaj do podstawówki, którą skończy i wybierze w rodzinnym mieście szkołę średnią”. Jak ja się cieszę, że postawiła na swoim, bo widziała więcej ode mnie. My faceci, a szczególnie ja, nie jesteśmy skomplikowani, dlatego potrzebujemy swoich kobiet, żeby rozszerzyły nam horyzonty.



Wracając do Lewandowskiej, żona stanęła w jej obronie i ja to rozumiem. Rozumiem jej argumenty, ale rozumiem też niezbyt przychylny odbiór jej wpisu. Jeżeli monetyzujesz swoją prywatność, to czasem obrywasz. Ciężko zwykłemu zjadaczowi chleba, walczącemu co miesiąc o terminowe płacenie rachunków i kredytów, lęk kobiety i matki mieszkającej w willi przed zmianą na inną willę wytłumaczyć, że Ania jest jedną z nas. Lewandowscy są ustawieni na pokolenia dzięki swojej ciężkiej pracy i talentowi - nikt co do tego nie ma wątpliwości. Ale lęk przed nowym miejscem to nie ten sam lęk co miała rodzina Pryglów wylatująca na Syberię w kompletne nieznane, nie znając języka, w miejsce, gdzie czasem nie wychodzi się z domu ze względu na -50 stopni celcjusza. To nie ten sam lęk hydraulika lecącego w latach 90. do Londynu za pracą czy murarza w latach 80., któremu udało się polecieć do Chicago, aby przysyłać rodzinie dolary.



Nie pokłóciliśmy się z żoną o wpis, ale o ogólny obiór. Ona nie rozumiała, dlaczego ludzie się czepiają, a ja nie rozumiałem, dlaczego żona nie przyjmuje negatywnych komentarzy.



Bogate rodziny sportowców mają te same lęki o swoje dzieci - mimo, że te nigdy nie zaznają lęku przed debetem na koncie, a „normalsi” chcieliby mieć takie kłopoty.



***

Cały poniedziałek przeglądałem reakcje mieszkańców Norwegii po zwycięstwie nad Brazylią i bardzo im zazdrościłem. Od razu zaznaczam, że nie ma złej krwi pomiędzy piłką nożną a innymi dyscyplinami, a jeżeli coś takiego się pojawia, to tylko dla klikalności. Siatkówka, koszykówka, żużel, ręczna, golf, skoki narciarskie to piękne dyscypliny, ale futbol na świecie to religia, nie mam wątpliwości.



Zazdrościłem Duńczykom ze Schmeichelem na Euro 1992, Czechom z Poborskim i jego bujną fryzurą w 1996, zazdrościłem Chorwacji z Sukerem na MŚ w 1998. Zazdroszczę teraz Norwegom tej chwili dumy. Wiem, że każdy z naszych piłkarzy oddałby wszystko za taki moment. Za moment dumy z biało-czerwonych barw. Podziwiamy Norwegów za ich wiosłowanie, ale ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić naszej kibicowskiej fantazji po przejęciu trybun i miast przez husarię ze śpiewem na ustach „Przybyli ułani pod okienko"! Aż mam ciarki na samą myśl.

Szczerze życzę tego naszym piłkarzom. Życzę sobie, żeby to przeżyć wspólnie z moim synem i życzę Wam wszystkim jednego futbolowego momentu chwały, bo coraz mniej z nas pamięta Hiszpanię w 1982.



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W rywalizacji równe warunki są podstawą. Równe warunki rywalizacji to jest to mityczne fair play. Władze PlusLigi zdecydowały, że drużyna ze Lwowa od 2028 roku, po kilku sezonach, w końcu będzie rywalizowała z pozostałymi drużynami na tych samych warunkach. Trochę późno, ale w końcu. Przed małżeństwami, gdzie dwie strony wnoszą nierówne środki, często na wszelki wypadek, podpisuje się intercyzę, której moim zdaniem zabrakło w momencie zaproszenia Barkomu do naszej ligi i później trochę głupio się w związku zrobiło.

Niby wszyscy wiedzieli, że coś tu nie gra, ale udawali, że jest ok.



W 2013 roku kluby piłkarskiej ligi francuskiej zbuntowały się przeciwko drużynie z Monaco z powodu różnego opodatkowania kontraktów, czyli nierównego traktowania pozwalającego na płacenie dużo wyższych kwot netto zawodnikom. Podobnie jest w sytuacji Barkomu, który nie musi się bić o polskich (droższych) zawodników, czyli nie walczy na tym samym polu.



Cieszymy się zatem, że po kilku latach warunki będą równe, ale trochę późno. Ciekawe tylko, czy w 2028 nadal drużyna ze Lwowa będzie grała w naszej lidze.

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Nasze panie poleciały na podbój Japonii w ostatnim turnieju VNL. Potrzebujemy jednego zwycięstwa, aby awansować do turnieju finałowego, o które będzie bardzo ciężko, ale dziewczyny! Bez lęku, odważnie, na pełnej... husarii! Trzymamy kciuki i jesteśmy z Wami!