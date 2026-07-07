Wymarzony początek! Wygrana polskich siatkarzy na mistrzostwach Europy

Reprezentacja Polski U18 siatkarzy, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, gra w mistrzostwach Europy. Turniej rozgrywany jest w dniach 7-19 lipca we Włoszech, w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

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Szesnaście zespołów podzielono na dwie grupy po osiem drużyn w każdej. Tylko dwie najlepsze ekipy awansują dalej i zagrają w półfinałach. Polacy rozpoczęły rywalizację meczem z Islandią, pewnie wygrywając 3:0.

W kolejnych spotkaniach grupowych rywalami młodych polskich siatkarzy będą Słowenia, Turcja, Włochy, Finlandia, Grecja oraz Serbia.

Poprzednie mistrzostwa Europy U18 siatkarzy rozegrano w 2024 roku w Bułgarii. Turniej wygrała reprezentacja Francji, pokonując w finale Włochów. Polska zajęła trzecie miejsce.

Reprezentacja Polski w historii tych rozgrywek wywalczyła dziesięć medali. Dwukrotnie sięgnęła po złoto (2005, 2015), czterokrotnie po srebro (2001, 2003, 2007, 2013) i czterokrotnie po brąz (1995, 1997, 2020, 2024).

Polska - Islandia 3:0 (25:15, 25:20, 25:22)

BS, Polsat Sport