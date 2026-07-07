Wystarczyły dwa sety! Była liderka rankingu WTA odpadła z Wimbledonu

Osaka w poprzedniej fazie rywalizacji na trawiastych kortach w Londynie niespodziewanie wyeliminowała liderkę rankingu WTA, Arynę Sabalenkę. Triumfowała w dwóch partiach 6:2, 7:6.

Tuż po meczu dziennikarze zapytali tenisistkę o powody tak ogromnego progresu na trawie, a ona od razu wskazała na swojego trenera. Przypomnijmy, że polski szkoleniowiec zdobył wielką popularność w naszym kraju dzięki współpracy z siostrami Radwańskimi: Urszulą oraz Agnieszką. Starszą z nich poprowadził do życiowego sukcesu, czyli awansu do finału Wimbledonu w 2012 roku.

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Wiktorowski trenował jeszcze Olgę Danilovic i Igę Świątek. Obecnie jest szkoleniowcem byłej liderki światowego rankingu, która walczy o pierwszy tytuł Wimbledonu w karierze. Warto dodać, że rozpoczął on współpracę z Osaką w lipcu 2025 roku.

Już od pierwszych piłek spotkanie ćwierćfinałowe było bardzo emocjonujące. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszych czterech gemach doszło do aż czterech przełamań. O losach premierowej partii musiał rozstrzygnąć tie-break. Triumfowała w nim Muchova, a o jej wygranej zadecydowała przede wszystkim świetna postawa przy serwisie rywalki oraz kolejne "mini-breaki". Obie tenisistki rzadko popełniały niewymuszone błędy, jednak na finiszu tej części meczu lepsza okazała się Czeszka.

Druga partia również ani przez chwilę nie toczyła się pod dyktando tylko jednej tenisistki. Zarówno Osaka, jak i Muchova pilnowały własnego serwisu i nie dawały przeciwniczce szans na kolejnego w tym meczu "breaka". Dopiero w dziewiątym gemie 29-latka przełamała Japonkę i zdobyła przewagę w najważniejszym momencie, a następnie zamknęła mecz wynikiem 6:4.

W kolejnej rundzie Czeszka zmierzy się z Coco Gauff. Amerykanka w ćwierćfinale pokonała swoją rodaczkę, Jessicę Pegulę, 4:6, 6:3, 6:3.

Naomi Osaka - Karolina Muchova 6:7 (4), 4:6.

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ŁO, Polsat Sport