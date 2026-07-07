Zaczęła pracować z Polką na Wimbledonie! Teraz walczy o wielkoszlemowy półfinał
Marta Kostjuk weźmie udział w ćwierćfinale tegorocznej edycji Wimbledonu. Za sukcesem tenisistki stoi między innymi polska trenerka - Sandra Zaniewska. - Jej menadżerka do mnie przyszła trzy lata temu właśnie na Wimbledonie i zapytała, czy byłabym zainteresowana współpracą z Martą. Dokładnie trzy lata temu zaczęłyśmy okres próbny - powiedziała Zaniewska w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.
Podczas tegorocznych zmagań na trawiastych kortach w Londynie świetnie prezentuje się Marta Kostjuk. Ukraińska tenisistka weźmie udział w ćwierćfinale wielkoszlemowej imprezy, a jej przeciwniczką będzie Jasmine Paolini.
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Trenerką 24-latki jest Polka Sandra Zaniewska. Jak się okazuje, ich współpraca rozpoczęła się dokładnie trzy lata temu, właśnie podczas Wimbledonu.
- Jej menadżerka do mnie przyszła trzy lata temu właśnie na Wimbledonie i zapytała, czy byłabym zainteresowana współpracą z Martą. Dokładnie trzy lata temu zaczęłyśmy okres próbny - powiedziała Zaniewska w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.
Trenerka przyznała, że prowadzona przez nią zawodniczka od zawsze była bardzo wszechstronna, ale miała problem, by uwierzyć w swoje umiejętności.
- Zawsze była wszechstronną zawodniczką, ale nie do końca w to wierzyła i miała poukładane to w głowie. Tenisowo zawsze ten potencjał był. Cieszę się, że po mączce, na trawie doświadcza tego samego. W przyszłym roku będzie na pewno pewniejsza - przyznała.
Kostjuk wycofała się z rywalizacji deblowej na Wimbledonie. Dlaczego zapadła taka decyzja?
- Wczoraj Marta miała trochę problemów z brzuchem. Chciała grać debla, ale nie chcieliśmy ryzykować, plus jest tutaj bardzo gorąco - stwierdziła Zaniewska.
Na koniec trenerka Kostjuk została zapytana, dlaczego współpraca między nimi układa się tak dobrze.
- W Marcie jest duża lojalność i zaufanie. Mamy dobre połączenie z Martą. Kiedy trener czuje, że zawodnik mu ufa, to ma więcej przestrzeni, żeby przekazać to, co naprawdę chce - podsumowała.
Całość rozmowy można obejrzeć w załączonym materiale wideo.
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