Zwariowany mecz polskich siatkarek. Porażka na początek mistrzostw Europy

Dla Polek był to pierwszy mecz podczas tegorocznego czempionatu. Przypomnijmy, że Biało-Czerwone na mistrzostwach rywalizują w grupie II. Oprócz Włoszek rywalkami naszych reprezentantek będą narodowe drużyny Portugalii i Serbii. Natomiast w grupie I grają Turczynki, Holenderki, Hiszpanki i Ukrainki. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do półfinałów.

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Polki bardzo dobrze rozpoczęły wtorkowy mecz w Hadze. W pewnym momencie podopieczne Miłosza Majki wygrywały nawet czterema punktami (10:6). Po chwilowej niedyspozycji włoskie zawodniczki wróciły do gry. Najpierw doprowadziły do wyrównania (12:12), a następnie zaczęły stawiać warunki na boisku. Ostatecznie siatkarki z Półwyspu Apenińskiego wygrały premierową partię 25:22.

Kolejny set był już bardziej jednostronny. Włoszki już od startu lepiej prezentowały się na parkiecie. Jedną z liderek ekipy z Półwyspu Apenińskiego była Nicole Piomboni, która była odpowiedzialna za sporą część punktów zdobytych przez jej kadrę. Ostatecznie Włoszki wygrały tego seta 25:16.

Kiedy wydawało się, że zawodniczki prowadzone przez Gaetano Gagliardiego bez większych problemów zamkną mecz w trzech setach, do akcji wróciły Polki. Biało-Czerwone dość szybko wyszły na prowadzenie, które utrzymały już do końca partii, zwyciężając 25:19. Swoimi umiejętnościami na boisku popisywała się Aleksandra Adamczyk. To właśnie między innymi dzięki niej Polki były w stanie złapać kontakt z oponentkami.

W czwartej odsłonie również nie brakowało emocji. Do końca nie było wiadomo, która ekipa przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Przez chwilę prowadziły Polki tylko po to, by po kilku akcjach inicjatywę przejęły Włoszki. Po długiej grze punkt za punkt zawodniczki znad Wisły ostatecznie triumfowały 25:21, doprowadzając do tie-breaka.

Decydująca partia potoczyła się pod dyktando Włoszek. Siatkarki trenera Majki już nie były w stanie znaleźć odpowiedzi na dobrą grę przeciwniczek, przez co przegrały tie-breaka (11:15), a w konsekwencji swoje pierwsze spotkanie na tegorocznych mistrzostwach Europy do lat 22.

Swój następny mecz na czempionacie Starego Kontynentu Polki zagrają z Portugalkami. To starcie rozpocznie się w środę 8 lipca o godzinie 16:00.

Polska - Włochy 2:3 (22:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15)

AA, Polsat Sport