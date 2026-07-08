19-latek kupił kurtkę za 3 dolary. Okazało się, że należała do legendy NBA

Stara kurtka zespołu Los Angeles Lakers z nazwiskiem Wilta Chamberlaina została znaleziona w koszu z używaną odzieżą w sklepie sieci Goodwill Outlet. Brown wydał na kurtkę tylko 3,07 dolara. Nie spodziewał się, że ten drobny zakup może przynieść mu fortunę.

Połączenie szczęścia i konsekwencji



Choć tak wartościowe znaleziska spotykane są rzadko, to jednak Quinn Brown jest przykładem, że to możliwe. W jego przypadku to efekt konsekwentnego działania i odrobiny szczęścia. Jak sam przyznaje, spędza w sklepach z używaną odzieżą nawet 15-20 godzin tygodniowo na przeszukiwaniu pojemników z rzeczami z Goodwill Outlet w poszukiwaniu cennych przedmiotów. Od kilku lat to jego podstawowe źródło dochodów, a na koncie ma już ponad 10 tysięcy sprzedaży.

Quinn Brown nawet w najskrytszych marzeniach nie mógł przewidzieć tego, co go spotka. Mało brakowało, a kurtka przeszłaby mu koło nosa. Zaledwie chwile wcześniej przyglądała się jej inna osoba, jednak zrezygnowała z zakupu. O tej sytuacji Brown opowiedział w rozmowie z oregońską stacją KGW: "Widziałem, że ktoś jej się przygląda, więc czekałem. W końcu wrzucili ją z powrotem do kosza, a ja od razu ją złapałem. Nie wiedziałem, co mam, ale czułem, że to coś wyjątkowego" Z czasem okazało się, że była to świetna decyzja.

Dom aukcyjny Sotheby’s potwierdził autentyczność kurtki



Quinn Brown opublikował zdjęcie z kurtką na Instagramie, szukając potencjalnego kupca. Jego post szybko zwrócił uwagę przedstawicieli nowojorskiego domu aukcyjnego Sotheby’s. Po kontakcie kurtka została przesłana do ekspertyzy. Ta potwierdziła, że to autentyczna kurtka rozgrzewkowa Wilta Chamberlaina z finałów NBA w 1972 roku, czyli ostatniego sezonu w karierze legendarnego koszykarza.

Specjaliści porównali trzy niezależne zdjęcia z tego okresu i podkreślili znaki szczególne kurtki na każdym z nich. Te w stu procentach pokryły się ze znaleziskiem Quinna Browna, co nie pozostawia wątpliwości co do autentyczności pamiątki.

Kurtka trafiła na aukcję. Zarobione pieniądze mają dać Brownowi wolność finansową



Brown nie zastanawiał się długo i wystawił kurtkę na aukcji Sotheby’s, a szacowana wartość znaleziska to od 150 000 do 250 000 dolarów. Co ciekawe, koszulka Chamberlaina z finałów w 1972 roku, którą nosił pod kurtką znalezioną przez Browna, została sprzedana aż za 4,9 miliona dolarów.

Quinn Brown chce rozsądnie dysponować pieniędzmi zarobionymi na sprzedaży kurtki Wilta Chambarlaina. Nie ukrywa, że dzięki nim chce jeszcze szybciej osiągnąć wolność, jednak tym razem rozbił przysłowiowy bank. Jak można sprawdzić na stronie domu aukcyjnego Sotheby’s aukcja internetowa kończy się 21 lipca. Do dnia 7 lipca złożono 30 ofert, a najwyższa z nich opiewa na 15 000 dolarów. Szacunkowa wartość przedmiotu jest jednak ponad 10 razy wyższa.

Polsat Sport