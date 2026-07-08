Ależ transfer Cucine Lube Civitanova! Drugi z braci Nikolov dołączył do zespołu

Siatkówka

Simeon Nikolov został ogłoszony zawodnikiem Cucine Lube Civitanova. 20-letni rozgrywający, którego brat Aleksandar również gra w tym zespole, podpisał z klubem trzyletni kontrakt.

Siatkarz w zielono-białej koszulce z numerem 1 i napisem 'efbet' świętuje z uniesionymi rękami.
fot. FIVB
Simeon Nikolov dołącza do brata w Cucine Lube Civitanova

Bracia Simeon i Aleksandar Nikolov są uważani za jedne z największych nadziei bułgarskiej siatkówki. 20-letni Simeon oraz jego o dwa lata starszy brat byli bardzo ważnymi członkami reprezentacji, która we wrześniu 2025 roku sięgnęła po wicemistrzostwo świata na Filipinach. 

 

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Aleksandar od 2022 roku broni barw Cucine Lube Civitanova. Jego umowa obowiązuje do końca sezonu 2027/2028. Teraz do brata dołączy także Simeon, który podpisał z włoskim gigantem trzyletni kontrakt.

 

- Jestem szczęśliwy i podekscytowany tą nową przygodą. Zawsze marzyłem o grze w SuperLedze. Moim marzeniem nie było tylko przybycie do Włoch, ale bycie kluczowym zawodnikiem w dużym klubie. Dziś to marzenie się spełnia wraz z moim transferem do Lube, klubu, który zawsze walczy do końca o ważne cele. Przyjeżdżam do Civitanovy, aby ciężko pracować, wygrywać i stać się najlepszym na swojej pozycji - powiedział 20-latek cytowany na stronie internetowej klubu. 

 

Cucine Lube to obecny wicemistrz Włoch.

KP, Polsat Sport
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ALEKSANDAR NIKOLOVSIATKÓWKASIMEON NIKOLOVSUPERLEGA
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