Ależ transfer Cucine Lube Civitanova! Drugi z braci Nikolov dołączył do zespołu

Bracia Simeon i Aleksandar Nikolov są uważani za jedne z największych nadziei bułgarskiej siatkówki. 20-letni Simeon oraz jego o dwa lata starszy brat byli bardzo ważnymi członkami reprezentacji, która we wrześniu 2025 roku sięgnęła po wicemistrzostwo świata na Filipinach.

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Aleksandar od 2022 roku broni barw Cucine Lube Civitanova. Jego umowa obowiązuje do końca sezonu 2027/2028. Teraz do brata dołączy także Simeon, który podpisał z włoskim gigantem trzyletni kontrakt.

- Jestem szczęśliwy i podekscytowany tą nową przygodą. Zawsze marzyłem o grze w SuperLedze. Moim marzeniem nie było tylko przybycie do Włoch, ale bycie kluczowym zawodnikiem w dużym klubie. Dziś to marzenie się spełnia wraz z moim transferem do Lube, klubu, który zawsze walczy do końca o ważne cele. Przyjeżdżam do Civitanovy, aby ciężko pracować, wygrywać i stać się najlepszym na swojej pozycji - powiedział 20-latek cytowany na stronie internetowej klubu.

Cucine Lube to obecny wicemistrz Włoch.

KP, Polsat Sport