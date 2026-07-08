"Bardziej przegrywa sama ze sobą". Ciekawa diagnoza ws. Świątek

Tenis

Dominika Cibulkova występuje w turnieju legend podczas Wimbledonu 2026. Słowaczka znalazła czas, by stanąć przed kamerą Polsatu Sport, by opowiedzieć m.in. o Idze Świątek.

"Bardziej przegrywa sama ze sobą". Ciekawa diagnoza ws. Świątek
fot. Polsat Sport
Dominika Cibulkova wypowiedziała się na temat gry Igi Świątek

Świątek ma na koncie sześć triumfów w turniejach wielkoszlemowych. Czterokrotnie wygrała Roland Garros, a po jednym razie - Wimbledon oraz US Open. 

 

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- To niesamowite. Nie wiedziałam, że grała sześć finałów i wszystkie wygrała. Uważam, że jest niesamowitą zawodniczką - powiedziała Dominika Cibulkova w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

 

Świątek dotarła do trzeciej rundy tegorocznego Wimbledonu. Na tym etapie przegrała z Alexandrą Ealą.

 

- Widziałam, że kiedy przegrywa mecze, to bardziej przegrywa sama ze sobą. Kiedy jest gotowa i nie walczy ze sobą, to pokonuje wszystkich - dodała.

 

Cibulkova to finalistka Australian Open z 2014 roku. W każdym z turniejów wielkoszlemowych doszła co najmniej do ćwierćfinału. Ma też na koncie triumf w WTA Finals.

 

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