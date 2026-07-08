"Bardziej przegrywa sama ze sobą". Ciekawa diagnoza ws. Świątek

Świątek ma na koncie sześć triumfów w turniejach wielkoszlemowych. Czterokrotnie wygrała Roland Garros, a po jednym razie - Wimbledon oraz US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Agnieszka Radwańska pełna podziwu dla Hurkacza! Tak skomentowała jego formę

- To niesamowite. Nie wiedziałam, że grała sześć finałów i wszystkie wygrała. Uważam, że jest niesamowitą zawodniczką - powiedziała Dominika Cibulkova w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

Świątek dotarła do trzeciej rundy tegorocznego Wimbledonu. Na tym etapie przegrała z Alexandrą Ealą.

- Widziałam, że kiedy przegrywa mecze, to bardziej przegrywa sama ze sobą. Kiedy jest gotowa i nie walczy ze sobą, to pokonuje wszystkich - dodała.

Cibulkova to finalistka Australian Open z 2014 roku. W każdym z turniejów wielkoszlemowych doszła co najmniej do ćwierćfinału. Ma też na koncie triumf w WTA Finals.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport