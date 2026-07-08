Błyskawiczna decyzja Portugalczyków. Oto nowy selekcjoner. Wielkie nazwisko

Piłka nożna

Portugalia zakończyła udział w mundialu na etapie 1/8 finału po porażce 0:1 z Hiszpanią. Tamtejsi włodarze zadecydowali, że ten wynik oznaczać będzie pożegnanie się z dotychczasowym selekcjonerem Roberto Martinezem. Fabrizio Romano już wskazał jego następcę.

Jorge Jesus, trener piłkarski, stoi na murawie stadionu.
fot. PAP/EPA
Jorge Jesus ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii

W środę 8 lipca ogłoszono, że szkoleniowcem ekipy z Półwyspu Iberyjskiego nie będzie już Roberto Martinez.

 

"Portugalski Związek Piłki Nożnej pragnie wyrazić wdzięczność Roberto Martinezowi i jego sztabowi szkoleniowemu za profesjonalizm i poświęcenie w ciągu ostatnich trzech i pół roku, okresu, w którym piłkarze zdobyli Ligę Narodów w 2025 r., a także za poświęcenie, profesjonalizm i zaangażowanie, z jakim podeszli do projektu, a także za fakt, że zawsze szanowali kraj i portugalską piłkę nożną" - czytamy w oświadczeniu.

 

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Zdaniem Fabrizio Romano, a także części portugalskich mediów, nowy selekcjoner już został wybrany. Ma nim być Jorge Jesus, doświadczony 71-letni szkoleniowiec. W poprzednim sezonie pracował w Al-Nassr, w którym wspólnie z Cristiano Ronaldo zdobył mistrzostwo Arabii Saudyjskiej.


Jak przekazał Romano, kontrakt Jesusa będzie obowiązywał przez cztery lata.

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