Błyskawiczna decyzja Portugalczyków. Oto nowy selekcjoner. Wielkie nazwisko

W środę 8 lipca ogłoszono, że szkoleniowcem ekipy z Półwyspu Iberyjskiego nie będzie już Roberto Martinez.

"Portugalski Związek Piłki Nożnej pragnie wyrazić wdzięczność Roberto Martinezowi i jego sztabowi szkoleniowemu za profesjonalizm i poświęcenie w ciągu ostatnich trzech i pół roku, okresu, w którym piłkarze zdobyli Ligę Narodów w 2025 r., a także za poświęcenie, profesjonalizm i zaangażowanie, z jakim podeszli do projektu, a także za fakt, że zawsze szanowali kraj i portugalską piłkę nożną" - czytamy w oświadczeniu.

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Zdaniem Fabrizio Romano, a także części portugalskich mediów, nowy selekcjoner już został wybrany. Ma nim być Jorge Jesus, doświadczony 71-letni szkoleniowiec. W poprzednim sezonie pracował w Al-Nassr, w którym wspólnie z Cristiano Ronaldo zdobył mistrzostwo Arabii Saudyjskiej.



Jak przekazał Romano, kontrakt Jesusa będzie obowiązywał przez cztery lata.