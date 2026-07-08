Diamentowa Liga w Monako. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

W zeszły piątek Skrzyszowska podczas zawodów we francuskim Tomblaine uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie - 12,44. Pięć dni wcześniej w Paryżu osiągnęła czas 12,46. Forma płotkarki rośnie i niewykluczone, że wkrótce pobije 46-letni rekord Polski Grażyny Rabsztyn, wynoszący 12,36. Dwa lata temu w szwajcarskim La Chaux-de-Fonds zbliżyła się do niego na 0,01 sekundy.

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Faworytką biegu na 100 m ppł jest liderka światowych list Masai Russell z USA, która w tym roku uzyskała drugi wynik w historii - 12,14. W Monako wystąpią także jej rodaczka Alaysha Johnson, mistrzyni świata Ditaji Kambundji ze Szwajcarii, halowa wicemistrzyni globu Nadine Visser z Holandii, Jamajka Demisha Roswell i Francuzka Sacha Alessandrini.

Sieradzki najczęściej jest „zającem” w biegach na 800 m, ale tym razem będzie nadawał tempo na nieco dłuższym dystansie. Sprawdzą się na nim m.in. mistrz olimpijski Emmanuel Wanyonyi z Kenii, wicemistrz świata Djamel Sedjati i Slimane Moula z Algierii, mistrz Europy Gabriel Tual i Azeddine Habz z Francji, Brytyjczycy Jake Wightman i Ben Pattison, Amerykanin Bryce Hoppel i Hiszpan Mohamed Attaoui.

Ciekawie zapowiada się bieg na 200 m z udziałem sprinterek, które łamały barierę 22 sekund: mistrzyń olimpijskich Julien Alfred z Saint Lucia i Gabrielle Thomas z USA, Adaejah Hodge z Brytyjskich Wysp Dziewiczych oraz Amerykanki Cambrei Sturgis.

W sprincie na 100 m zaprezentują się m.in. mistrzowie olimpijscy Letsile Tebogo z Botswany i Marcell Jacobs z Włoch, mistrz świata Oblique Seville z Jamajki, a także halowy mistrz świata Jordan Anthony z USA.

Faworytką biegu na 400 m będzie mistrzyni olimpijska Marileidy Paulino z Dominikany, która w tym roku uzyskała najlepszy czas - 48,48. Wyzwanie mogą jej rzucić Jamajki Nickisha Pryce i Dejanea Oakley, Amerykanka Aaliyah Butler i halowa mistrzyni świata Lurdes Gloria Manuel z Czech.

Największą szansę na wygranie biegu na 400 m ma Busang Kebinatshipi z Botswany, który uzyskał czas 43,54 i jest wiceliderem światowej listy oraz Zakithi Nene z RPA, legitymujący się trzecim wynikiem w tym roku - 43,89.

Główna część piątkowego mityngu w Monako rozpocznie się o godzinie 20. Bieg na 100 m ppł z udziałem Skrzyszowskiej zaplanowano na 20.49. Transmisja w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go.

BS, PAP