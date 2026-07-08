Dziewczynka wygrywa Puchar Trenerów

Tegoroczna edycja Pucharu Trenerów upłynęła pod znakiem zmiennych i wymagających warunków atmosferycznych. Niemal 200 młodych żeglarek i żeglarzy stanęło na linii startu, jednak udało się rozegrać jedynie dwa z trzech zaplanowanych dni wyścigowych. Ze względu na zbyt silny wiatr, osiągający prędkość nawet kilkudziesięciu węzłów, ostatniego dnia Sędzia Główna Barbara Grabasz podjęła decyzję o pozostawieniu zawodników na brzegu. Zamiast wyścigów na wodzie rozegrano sztafetę, w której z czasem 00:55,99 triumfował zespół „Nie Wiem” w składzie: Adam Drawikowski, Maksymilian Dryzner, Tadeusz Kuczyński, Kuba Jamioła, Olga Traczyk oraz zawody w przeciąganiu liny, które zwyciężyła reprezentacja klubu Nauticus Olsztyn w składzie: Tymon Wiśniewski, Olek Bownik, Ola Grochowska, Igor Ignaszak i Mikołaj Kubuj.

– Puchar Trenerów jest świetnym miejscem i łącznikiem młodego żeglarza z grupy B do tego, żeby spróbować akwenu morskiego, zatokowego, bezpiecznego, ze świetną organizacją, z dużą flotą na wodzie i ze świetnymi startami - mówi Dominik Schutta Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist.

Siła wiatru nie była jednak jedynym wyjątkowym elementem tegorocznych regat. Po raz pierwszy w historii Pucharu Trenerów zwycięstwo odniosła dziewczynka – i to z niemałą przewagą punktową. Dzięki bardzo równemu pływaniu Barbara Maciejewska zgromadziła na swoim koncie zaledwie 13 punktów. Drugi w klasyfikacji był reprezentant Niemiec, Alexander Wallentin, który zdobył ich 24. Na trzecim miejscu rywalizację zakończył Jan Kęsik (YKP Gdynia).

Występ młodej zawodniczki pokazał, że w ścisłej czołówce mieszanej floty jest również miejsce dla dziewcząt. W siedmiu wyścigach rozegranych w złotej grupie Barbara tylko raz ukończyła rywalizację poza pierwszą trójką. Za zwycięstwo otrzymała przechodni puchar z wygrawerowanym napisem „Nadzieja Polskiego Żeglarstwa”. Od ubiegłego roku przyznawane jest również trofeum dla najlepszej zawodniczki, które w tym roku także trafiło do Barbary.

Nie jest to wyróżnienie przyznawane przypadkowo. Historia Pucharu Trenerów pokazuje, że wielu jego laureatów w kolejnych latach wyrastało na czołowych polskich żeglarzy i reprezentantów Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego. W gronie dotychczasowych zwycięzców znajdują się między innymi mistrzowie Europy w klasie 49er – Mikołaj Staniul, triumfator regat w 2011 roku, oraz Jakub Sztorch, który zwyciężył rok później. W 2013 roku po wygraną sięgnął z kolei Michał Krasodomski - olimpijczyk z Paryża z 2024 roku w klasie ILCA 7.



– Mieliśmy zarówno słaby, jak i bardzo mocny wiatr. Pierwszego dnia udało się rozegrać cztery wyścigi, a drugiego dwa. Było bardzo fajnie – dużo adrenaliny, choć podczas flauty bywało też nieco spokojniej – mówi zawodnik brązowej grupy Konrad Luty (UKS Żeglarz). – Nie poszło mi najlepiej, ale też nie najgorzej. Przyjechałem tu po raz pierwszy, aż z Wrocławia i bardzo się z tego cieszę. Było warto – podsumowuje młody żeglarz.

Puchar Trenerów Optimist Grupy B to jednak znacznie więcej niż tylko regaty. To także przestrzeń do kultywowania wartości, które w sporcie są najważniejsze – uczciwości, wzajemnego szacunku, pomocy innym oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Co roku zawodnicy i trenerzy mogą zgłaszać osoby i zachowania, które ich zdaniem zasługują na szczególne wyróżnienie.

W tym roku specjalną nagrodą Fair Play uhonorowana została Aleksandra Wawrzyńska z Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie. Zaledwie dwie minuty przed startem Ola zauważyła, że zawodnik Leon wywrócił się, i pomogła mu pozbierać rzeczy, które wpadły do wody. Jej reakcja pokazuje, że nawet w samym środku sportowej rywalizacji zawsze jest miejsce na życzliwość i pomoc drugiej osobie, nawet jeśli jest ona naszym przeciwnikiem. To właśnie jest prawdziwy duch fair play.

Informacja prasowa