FIVB przywraca siatkarzy z Rosji do rozgrywek

O powrocie Rosjan do światowego sportu, wykluczonych po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, mówiono od dłuższego czasu. Oficjalną decyzję MKOl ogłosił we wtorek, natomiast już w środę o ponownym dopuszczeniu rosyjskich siatkarzy do rywalizacji poinformowała FIVB.

„Zgodnie z wcześniejszą decyzją zarządu FIVB o zastosowaniu się do zaleceń Komitetu Wykonawczego MKOl oraz po niedawnej decyzji zarządu MKOl, że zalecane warunki uczestnictwa, w odniesieniu do rosyjskich sportowców i drużyn, nie mają już zastosowania, rosyjscy sportowcy i sędziowie techniczni we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do światowych i oficjalnych zawodów FIVB” - można przeczytać w komunikacie siatkarskiej federacji.

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Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale już zostali także ponownie włączeni do światowego rankingu z taką samą liczbą punktów, jak w momencie zamrożenia w 2023 roku. Z dorobkiem 352,10 pkt są więc aktualnie na... trzecim miejscu, mimo że nie grali w oficjalnym turnieju przez ostatnie cztery lata.

FIVB jeszcze nie podjęła decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem. Nie wiadomo także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich w tegorocznych mistrzostwach Europy, jednak prawdopodobnie zagrają w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów i mistrzostwach świata, które odbędą się w... Polsce.

„Zgodnie z rekomendacją MKOl, Międzynarodowa Agencja ds. Testów (IKA) opracuje i wdroży dedykowany i kompleksowy plan badań antydopingowych” - dodano w komunikacie FIVB.

Decyzja MKOl - jak napisano w oficjalnym komunikacie - została podjęta po gruntownej analizie przeprowadzonej przez komisję prawną. Uznano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto RKO potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach. MKOl będzie natomiast nadal uważnie monitorować sytuację związaną z wszelkimi działaniami RKO.

MKOl zalecił także światowym federacjom sportowym prowadzącym kwalifikacje do igrzysk Los Angeles 2028 zakończenie trzyletniego programu weryfikacji Rosjan pod kątem ich neutralności. Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych.

PAP