Gdzie obejrzeć Halo tu Wimbledon?

Czwartkowy program "Halo tu Wimbledon" poprowadzi Filip Gawęcki.

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W programie podsumujemy mecze ćwierćfinałowe kobiet i mężczyzn, zapowiemy półfinały oraz ocenimy występ Katarzyny Piter w grze podwójnej. Przypomnijmy, że Polka w środę przegrała w ćwierćfinale turnieju deblistek.

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w czwartek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

Polsat Sport