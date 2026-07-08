Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 9.07

Tenis

Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka programu w czwartek 9 lipca o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Logo turnieju Wimbledon z napisem "halo tu wimbledon"
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Halo tu Wimbledon?

Czwartkowy program "Halo tu Wimbledon" poprowadzi Filip Gawęcki.

 

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W programie podsumujemy mecze ćwierćfinałowe kobiet i mężczyzn, zapowiemy półfinały oraz ocenimy występ Katarzyny Piter w grze podwójnej. Przypomnijmy, że Polka w środę przegrała w ćwierćfinale turnieju deblistek.

 

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.


Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w czwartek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

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