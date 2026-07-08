Historyczny sukces polskich siatkarzy. Właśnie mija 14 lat

Pierwsza edycja Ligi Światowej odbyła się w 1990 roku i przez kilka lat stała pod znakiem dominacji Włochów oraz Brazylijczyków. Ze zwycięstw cieszyły się też reprezentacje Holandii, Kuby, Rosji i Stanów Zjednoczonych. W tym gronie próżno było szukać Polaków, którzy długo czekali na jakikolwiek medal.

Przełom nastąpił dopiero w 2011 roku, gdy nasz zespół sięgnął po brązowy krążek. Apetyty wzrosły na coś więcej. W kolejnym sezonie Polacy najpierw świetnie spisali się w fazie grupowej, w której rywalizowali z Brazylią, Kanadą i Finlandią. Każda z drużyn była gospodarzem jednego turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja kluczowej siatkarki w meczu Polska - Turcja! Poważne osłabienie reprezentacji

Podopieczni Andrei Anastasiego zajęli pierwsze miejsce i awansowali do Final Six razem z Canarinhos. Co ciekawe, ekipa z Kraju Kawy była też naszym rywalem grupowym w tych zmaganiach. Biało-Czerwonym udało się wygrać 3:2 oraz pokonać Kubę bez straty seta. W półfinale Polacy zwyciężyli Bułgarię 3:0. Finał w Sofii oznaczał konfrontację z USA.

Nasz zespół zagrał koncertowo i nie stracił nawet seta. Po autowej zagrywce Claytona Stanleya było jasne, że triumf w Lidze Światowej przypadł Polsce. MVP turnieju został wybrany Bartosz Kurek. Do tego Zbigniew Bartman został najlepszym atakującym, Marcin Możdżonek najlepszym blokującym, a Krzysztof Ignaczak najlepszym libero.

Po przylocie do Polski na lotnisku Okęcie w Warszawie czekał tłum kibiców, chcących podziękować siatkarzom za ten wielki sukces.

Po powrocie do Polski na lotnisku czekał tłum kibiców

W kolejnych latach nie udało się już powtórzyć tego sukcesu. W 2018 roku rozgrywki Ligi Światowej zastąpiła Liga Narodów, którą Polacy wygrali dwukrotnie, dorzucając srebro i trzy brązowe medale.

Mecze reprezentacji Polski w Lidze Światowej 2012:

Faza grupowa:

Toronto:

Brazylia - Polska 2:3 (22:25, 25:27, 27:25, 25:22, 12:15)

Polska - Finlandia 2:3 (25:23, 23:25, 21:25, 25:22, 9:15)

Kanada - Polska 1:3 (25:17, 19:25, 21:25)

Katowice:

Polska - Kanada 3:0 (28:26, 25:18, 25:20)

Polska - Finlandia 3:0 (26:24, 25:18, 25:18)

Polska - Brazylia 3:2 (26:24, 23:25, 25:23)

Sao Bernardo do Campo:

Kanada - Polska 0:3 (20:25, 20:25, 18:25)

Polska - Finlandia 3:1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:13)

Brazylia - Polska 3:1 (26:24, 25:17, 23:25, 25:23)

Tampere:

Finlandia - Polska 0:3 (16:25, 24:26, 19:25)

Kanada - Polska 0:3 (24:26, 22:25, 23:25)

Polska - Brazylia 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 25:22)

Tabela:

1. Polska 29 pkt.

2. Brazylia 26 pkt.

3. Kanada 10 pkt.

4. Finlandia 7 pkt.

Final Six w Sofii:

Brazylia - Polska 2:3 (25:23, 23:25, 25:23, 17:25, 10:15)

Polska - Kuba 3:0 (25:23, 25:20, 25:23)

Tabela:

1. Polska 5 pkt.

2. Kuba 3 pkt.

3. Brazylia 1 pkt.

Półfinał: Polska - Bułgaria 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)

Finał: USA - Polska 0:3 (17:25, 24:26, 20:25)

Skład reprezentacji Polski:

Rozgrywający: Paweł Zagumny, Łukasz Żygadło, Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

Atakujący: Dawid Konarski, Jakub Jarosz, Bartosz Krzysiek, Zbigniew Bartman

Środkowi: Piotr Nowakowski, Grzegorz Kosok, Łukasz Wiśniewski, Marcin Możdżonek, Andrzej Wrona, Karol Kłos

Przyjmujący: Wojciech Żaliński, Mateusz Mika, Michał Ruciak, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Wojciech Ferens, Michał Winiarski

Libero: Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski, Krzysztof Ignaczak

Trener: Andrea Anastasi

Polsat Sport