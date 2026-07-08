Historyczny sukces polskich siatkarzy. Właśnie mija 14 lat
8 lipca 2012 roku reprezentacja Polski siatkarzy wygrała Ligę Światową. Był to pierwszy tak duży sukces Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach, które kilka lat później przeistoczyły się w Ligę Narodów.
Pierwsza edycja Ligi Światowej odbyła się w 1990 roku i przez kilka lat stała pod znakiem dominacji Włochów oraz Brazylijczyków. Ze zwycięstw cieszyły się też reprezentacje Holandii, Kuby, Rosji i Stanów Zjednoczonych. W tym gronie próżno było szukać Polaków, którzy długo czekali na jakikolwiek medal.
Przełom nastąpił dopiero w 2011 roku, gdy nasz zespół sięgnął po brązowy krążek. Apetyty wzrosły na coś więcej. W kolejnym sezonie Polacy najpierw świetnie spisali się w fazie grupowej, w której rywalizowali z Brazylią, Kanadą i Finlandią. Każda z drużyn była gospodarzem jednego turnieju.
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Podopieczni Andrei Anastasiego zajęli pierwsze miejsce i awansowali do Final Six razem z Canarinhos. Co ciekawe, ekipa z Kraju Kawy była też naszym rywalem grupowym w tych zmaganiach. Biało-Czerwonym udało się wygrać 3:2 oraz pokonać Kubę bez straty seta. W półfinale Polacy zwyciężyli Bułgarię 3:0. Finał w Sofii oznaczał konfrontację z USA.
Nasz zespół zagrał koncertowo i nie stracił nawet seta. Po autowej zagrywce Claytona Stanleya było jasne, że triumf w Lidze Światowej przypadł Polsce. MVP turnieju został wybrany Bartosz Kurek. Do tego Zbigniew Bartman został najlepszym atakującym, Marcin Możdżonek najlepszym blokującym, a Krzysztof Ignaczak najlepszym libero.
Po przylocie do Polski na lotnisku Okęcie w Warszawie czekał tłum kibiców, chcących podziękować siatkarzom za ten wielki sukces.
W kolejnych latach nie udało się już powtórzyć tego sukcesu. W 2018 roku rozgrywki Ligi Światowej zastąpiła Liga Narodów, którą Polacy wygrali dwukrotnie, dorzucając srebro i trzy brązowe medale.
Mecze reprezentacji Polski w Lidze Światowej 2012:
Faza grupowa:
Toronto:
Brazylia - Polska 2:3 (22:25, 25:27, 27:25, 25:22, 12:15)
Polska - Finlandia 2:3 (25:23, 23:25, 21:25, 25:22, 9:15)
Kanada - Polska 1:3 (25:17, 19:25, 21:25)
Katowice:
Polska - Kanada 3:0 (28:26, 25:18, 25:20)
Polska - Finlandia 3:0 (26:24, 25:18, 25:18)
Polska - Brazylia 3:2 (26:24, 23:25, 25:23)
Sao Bernardo do Campo:
Kanada - Polska 0:3 (20:25, 20:25, 18:25)
Polska - Finlandia 3:1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:13)
Brazylia - Polska 3:1 (26:24, 25:17, 23:25, 25:23)
Tampere:
Finlandia - Polska 0:3 (16:25, 24:26, 19:25)
Kanada - Polska 0:3 (24:26, 22:25, 23:25)
Polska - Brazylia 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 25:22)
Tabela:
1. Polska 29 pkt.
2. Brazylia 26 pkt.
3. Kanada 10 pkt.
4. Finlandia 7 pkt.
Final Six w Sofii:
Brazylia - Polska 2:3 (25:23, 23:25, 25:23, 17:25, 10:15)
Polska - Kuba 3:0 (25:23, 25:20, 25:23)
Tabela:
1. Polska 5 pkt.
2. Kuba 3 pkt.
3. Brazylia 1 pkt.
Półfinał: Polska - Bułgaria 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)
Finał: USA - Polska 0:3 (17:25, 24:26, 20:25)
Skład reprezentacji Polski:
Rozgrywający: Paweł Zagumny, Łukasz Żygadło, Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz
Atakujący: Dawid Konarski, Jakub Jarosz, Bartosz Krzysiek, Zbigniew Bartman
Środkowi: Piotr Nowakowski, Grzegorz Kosok, Łukasz Wiśniewski, Marcin Możdżonek, Andrzej Wrona, Karol Kłos
Przyjmujący: Wojciech Żaliński, Mateusz Mika, Michał Ruciak, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Wojciech Ferens, Michał Winiarski
Libero: Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski, Krzysztof Ignaczak
Trener: Andrea AnastasiPrzejdź na Polsatsport.pl