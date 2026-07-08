Historyczny sukces polskich siatkarzy. Właśnie mija 14 lat

Krystian NatońskiSiatkówka

8 lipca 2012 roku reprezentacja Polski siatkarzy wygrała Ligę Światową. Był to pierwszy tak duży sukces Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach, które kilka lat później przeistoczyły się w Ligę Narodów.

Drużyna siatkarzy z pucharem w rękach, świętująca zwycięstwo.
fot. PAP
Polska reprezentacja w siatkówce świętowała triumf w Lidze Światowej

Pierwsza edycja Ligi Światowej odbyła się w 1990 roku i przez kilka lat stała pod znakiem dominacji Włochów oraz Brazylijczyków. Ze zwycięstw cieszyły się też reprezentacje Holandii, Kuby, Rosji i Stanów Zjednoczonych. W tym gronie próżno było szukać Polaków, którzy długo czekali na jakikolwiek medal.

 

Przełom nastąpił dopiero w 2011 roku, gdy nasz zespół sięgnął po brązowy krążek. Apetyty wzrosły na coś więcej. W kolejnym sezonie Polacy najpierw świetnie spisali się w fazie grupowej, w której rywalizowali z Brazylią, Kanadą i Finlandią. Każda z drużyn była gospodarzem jednego turnieju.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja kluczowej siatkarki w meczu Polska - Turcja! Poważne osłabienie reprezentacji

 

Podopieczni Andrei Anastasiego zajęli pierwsze miejsce i awansowali do Final Six razem z Canarinhos. Co ciekawe, ekipa z Kraju Kawy była też naszym rywalem grupowym w tych zmaganiach. Biało-Czerwonym udało się wygrać 3:2 oraz pokonać Kubę bez straty seta. W półfinale Polacy zwyciężyli Bułgarię 3:0. Finał w Sofii oznaczał konfrontację z USA.

 

Nasz zespół zagrał koncertowo i nie stracił nawet seta. Po autowej zagrywce Claytona Stanleya było jasne, że triumf w Lidze Światowej przypadł Polsce. MVP turnieju został wybrany Bartosz Kurek. Do tego Zbigniew Bartman został najlepszym atakującym, Marcin Możdżonek najlepszym blokującym, a Krzysztof Ignaczak najlepszym libero.

 

Po przylocie do Polski na lotnisku Okęcie w Warszawie czekał tłum kibiców, chcących podziękować siatkarzom za ten wielki sukces.

 

Po powrocie do Polski na lotnisku czekał tłum kibiców na siatkarzy
Po powrocie do Polski na lotnisku czekał tłum kibiców

 

W kolejnych latach nie udało się już powtórzyć tego sukcesu. W 2018 roku rozgrywki Ligi Światowej zastąpiła Liga Narodów, którą Polacy wygrali dwukrotnie, dorzucając srebro i trzy brązowe medale.

 

Mecze reprezentacji Polski w Lidze Światowej 2012:

 

Faza grupowa:

 

Toronto:

Brazylia - Polska 2:3 (22:25, 25:27, 27:25, 25:22, 12:15)
Polska - Finlandia 2:3 (25:23, 23:25, 21:25, 25:22, 9:15)
Kanada - Polska 1:3 (25:17, 19:25, 21:25)

 

Katowice:

Polska - Kanada 3:0 (28:26, 25:18, 25:20)
Polska - Finlandia 3:0 (26:24, 25:18, 25:18)
Polska - Brazylia 3:2 (26:24, 23:25, 25:23)

 

Sao Bernardo do Campo:

Kanada - Polska 0:3 (20:25, 20:25, 18:25)
Polska - Finlandia 3:1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:13)
Brazylia - Polska 3:1 (26:24, 25:17, 23:25, 25:23)

 

Tampere:

Finlandia - Polska 0:3 (16:25, 24:26, 19:25)
Kanada - Polska 0:3 (24:26, 22:25, 23:25)
Polska - Brazylia 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 25:22)

 

Tabela:

 

1. Polska 29 pkt.
2. Brazylia 26 pkt.
3. Kanada 10 pkt.
4. Finlandia 7 pkt.

 

Final Six w Sofii:

 

Brazylia - Polska 2:3 (25:23, 23:25, 25:23, 17:25, 10:15)
Polska - Kuba 3:0 (25:23, 25:20, 25:23)

 

Tabela:

 

1. Polska 5 pkt.
2. Kuba 3 pkt.
3. Brazylia 1 pkt.

 

Półfinał: Polska - Bułgaria 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)

 

Finał: USA - Polska 0:3 (17:25, 24:26, 20:25)

 

Skład reprezentacji Polski:

 

Rozgrywający: Paweł Zagumny, Łukasz Żygadło, Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

 

Atakujący: Dawid Konarski, Jakub Jarosz, Bartosz Krzysiek, Zbigniew Bartman

 

Środkowi: Piotr Nowakowski, Grzegorz Kosok, Łukasz Wiśniewski, Marcin Możdżonek, Andrzej Wrona, Karol Kłos

 

Przyjmujący: Wojciech Żaliński, Mateusz Mika, Michał Ruciak, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Wojciech Ferens, Michał Winiarski

 

Libero: Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski, Krzysztof Ignaczak

 

Trener: Andrea Anastasi

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNELIGA ŚWIATOWAPOLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Daniele Santarelli: Pierwszy mecz był dla nas bardzo ważny
Zobacz także

Nieudana inauguracja w Osace. Polskie siatkarki przegrały pierwszy mecz turnieju

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 