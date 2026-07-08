Hiszpański trener wraca do pracy! Przeniósł się do... Londynu

Jak przekazano w komunikacie, z 43-letnim Hiszpanem podpisano kontrakt do czerwca 2029 roku. To jego pierwsza zagraniczna praca.

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Były piłkarz i menedżer Realu Madryt zastąpi portugalskiego trenera Marco Silvę, który po sezonie opuścił klub z Londynu po pięciu latach i przeszedł do Benfiki.

„To dla mnie prawdziwy zaszczyt rozpocząć nowy etap w Fulham. Nie mogę się doczekać, aby poczuć atmosferę panującą na Craven Cottage, a wcześniej rozpocząć przygotowania do sezonu z zawodnikami” - zacytowano Arbeloę w oświadczeniu.

Pierwszą drużynę „Królewskich” przejął on 13 stycznia tego roku, po zwolnieniu Xabiego Alonso, który w przyszłym sezonie również będzie pracował w Premier League - w Chelsea. Co ciekawe, ich zespoły zmierzą się już na inaugurację rozgrywek 24 sierpnia na obiekcie Fulham.

Zanim objął Real, z którym wywalczył wicemistrzostwo Hiszpanii i odpadł w ćwierćfinale Champions League, pracował w tym klubie z zespołami młodzieżowymi. Wcześniej był piłkarzem tego klubu, a także grał w Deportivo La Coruna i Liverpoolu. Z reprezentacją Hiszpanii zdobył mistrzostwo świata w 2010 roku i dwukrotnie (2008, 2012) triumfował w mistrzostwach Europy.

MS, PAP