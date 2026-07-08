Infantino szantażowany przez FBI? "Zastanawiam się, co oni na niego mają"

Przypomnijmy, że główny gospodarz mundialu miał przystąpić do spotkania 1/8 finału z Belgią bez zawieszonego za czerwoną kartkę Baloguna. Amerykanin, który strzelił na tych mistrzostwach trzy gole, słusznie wyleciał z boiska za ostry faul w trzecim meczu fazy grupowej z Bośnią i Hercegowiną.

Taka perspektywa nie spodobała się Donaldowi Trumpowi. Prezydent Stanów Zjednoczonych otwarcie przyznał, że zadzwonił do Gianniego Infantino z prośbą o anulowanie kary dla czołowego piłkarza USA. Ku zdumieniu i konsternacji futbolowego środowiska, FIFA spełniła prośbę 80-latka.

Podrażniona takim postępowaniem Belgia ograła Amerykanów aż 4:1 i awansowała do ćwierćfinału, lecz niesmak spowodowany polityczną ingerencją w sport pozostał. Nie brakuje teorii spiskowych, dlaczego Infantino uległ Trumpowi.

- Zastanawiam się, czy to nie jest pokłosie afery Blattera i Platiniego, kiedy Infantino był tam przecież w związku. Czy czasem FBI, które wtedy prowadziło tę sprawę, nie wyciągnęło jakichś kartek i powiedziało: "Słuchaj Infantino, mamy coś na ciebie i zaraz wrócimy do tej sprawy". Jadę ostro, ale dlatego, że to było straszne, co zrobili. W sekundzie wszyscy odwrócili się od reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Myślę, że z Argentyną nie będzie tak samo, bo ma piłkarzy, którzy są po prostu zdecydowanie lepsi od Amerykanów. Aczkolwiek takie ingerowanie wyłącznie przynosi niekorzyści. To jest rysa na całym turnieju. I tak się zastanawiam, co oni mają na tego Infantino? - mówi wprost Kosecki.

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Były reprezentant Polski i ekspert Polsatu Sport wspomniał o Argentynie ze względu na kontrowersje do jakich doszło w starciu "Albicelestes" z Egiptem. Nie brakuje opinii, że mistrzowie świata są faworyzowani przez arbitrów na tym turnieju. W tej kwestii wypowiedział się Roman Kołtoń, który również wrócił do skandalu z Balogunem.

- Widziałem taką statystykę, że Argentyńczyk dostaję żółtą kartę po 22 faulach, a Anglik po siedmiu. Ta dyskusja jest niebezpieczna dla mnie jako pasjonata futbolu. Nawiązuję do tej linii orzecznictwa FIFA w sprawie Baloguna. Nieprawdopodobna sytuacja. Artykuł 27., na który powołuje się komisja dyscypliny FIFA stoi w sprzeczności z artykułem 64. regulaminu turnieju, który mówi wyraźnie, że czerwona kartka skutkuje odsunięciem piłkarza na kolejny mecz. Artykuł 27. to jest takie weto, które stwarza możliwości przy pomyłce arbitra, ale czy brazylijski arbiter pomylił się w tej sytuacji? - odpowiada dziennikarz "Prawdy Futbolu".

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