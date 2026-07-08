Rosjanie i Białorusini wrócą do gry? Lakoniczna odpowiedź FIFA

Od lutego 2022 roku rosyjscy sportowcy nie mogą oficjalnie występować pod swoją flagą w zawodach ligowych i międzynarodowych w większości dyscyplin. Niektórzy występowali więc jako nieprzypisani do żadnej nacji.

MKOl oficjalnie poinformował we wtorek, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu RKO, która obowiązywała od 12 października 2023 roku. Uznano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. RKO potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach.

MKOl nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta "w odpowiednim czasie".

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"FIFA została poinformowana o decyzji MKOl o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. FIFA przeanalizuje tę decyzję, zanim podejmie decyzję o dalszych krokach we współpracy z odpowiednimi interesariuszami" — można przeczytać w oświadczeniu FIFA, skierowanym do redakcji "SkySports".

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu, prezydent FIFA, Gianni Infantino mówił otwarcie, że ten zakaz nic nie dał i wywołał jedynie jeszcze większą frustrację i nienawiść. Nie dziwi więc pijarowy oraz stonowany wydźwięk rzeczonego stanowiska federacji.

W ostatnim czasie FIFA i sam Infantino narazili się na słowa krytyki po anulowaniu czerwonej kartki Folarina Baloguna w 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną. Ten pomysł potępił m.in. były prezydent federacji Sepp Blatter.

MS, Polsat Sport