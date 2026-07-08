Kolejna reprezentacja bez selekcjonera po mistrzostwach świata! Teraz chodzi o giganta

Portugalia odpadła z mundialu w 1/8 finału, kiedy lepsi od Cristiano Ronaldo i jego kolegów z szatni okazali się Hiszpanie, zwyciężając 1:0 po golu w doliczonym czasie drugiej połowy.

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Po zakończeniu rywalizacji na czempionacie globu portugalska federacja postanowiła przeprowadzić poważne zmiany w kadrze. W środę 8 lipca ogłoszono, że szkoleniowcem ekipy z Półwyspu Iberyjskiego nie będzie już Roberto Martinez.

"Portugalski Związek Piłki Nożnej pragnie wyrazić wdzięczność Roberto Martinezowi i jego sztabowi szkoleniowemu za profesjonalizm i poświęcenie w ciągu ostatnich trzech i pół roku, okresu, w którym piłkarze zdobyli Ligę Narodów w 2025 r., a także za poświęcenie, profesjonalizm i zaangażowanie, z jakim podeszli do projektu, a także za fakt, że zawsze szanowali kraj i portugalską piłkę nożną.

Prezes Portugalskiej Federacji Piłki Nożnej już pracuje nad zatrudnieniem przyszłego selekcjonera reprezentacji narodowej. Jego celem jest dalsze propagowanie ambicji i kultury zwycięstwa, które powinny zawsze przyświecać reprezentacji narodowej we wszystkich rozgrywkach, w których bierze udział" - można przeczytać.

Martinez prowadził portugalską kadrę od stycznia 2023 roku. Jak podkreślono, pod jego batutą piłkarze sięgnęli po zwycięstwo w Lidze Narodów. W sumie Hiszpan prowadził Portugalię w 45 meczach, wygrywając 32 spotkania, remisując sześć i przegrywając siedem.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy selekcjoner, który stracił pracę podczas tegorocznego mundialu. Ze swoimi stanowiskami musieli pożegnać się między innymi: Ronald Koeman (Holandia), Marcelo Bielsa (Urugwaj) czy Miroslav Koubek (Czechy).

AA, Polsat Sport