Koniec marzeń. Półfinał Wimbledonu nie dla Polki

Piter i Siskova znakomicie spisywały się na londyńskich kortach, mimo upalnej temperatury i wymagających rywalek. W poprzedniej rundzie pokonały Lindę Noskovą i Rebeccę Sramkovą. Wcześniej polsko-czeski tandem zwyciężył Katie Boutler i Heather Wilson oraz Jesikę Maleckovą i Miriam Skoch.

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W ćwierćfinale Piter i Siskova spotkały się z Gabrielą Dabrowski i Luisą Stefani. To turniejowa "dwójka", która nie straciła jeszcze seta w tym turnieju.

Kanadyjka i Brazylijka po raz kolejny dowiodły swojej wysokiej dyspozycji. W pierwszym secie wygrały 6:1, całkowicie dominując nad rywalkami. Zanotowały dwa breaki i w 25 minut rozstrzygnęły sprawę.

W drugiej partii Dabrowski i Stefani także przeważały. Dwa breaki wystarczyły im do zwycięstwa 6:2. Tym samym to one awansowały do półfinału Wimbledonu.

Katarzyna Piter/Anna Siskova - Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani 1:6, 2:6