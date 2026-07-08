Koniec marzeń. Półfinał Wimbledonu nie dla Polki
Katarzyna Piter, grająca w parze z Anną Siskovą, odpadła z Wimbledonu. Polsko-czeski debel przegrał w ćwierćfinale z duetem Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani 1:6, 2:6.
Piter i Siskova znakomicie spisywały się na londyńskich kortach, mimo upalnej temperatury i wymagających rywalek. W poprzedniej rundzie pokonały Lindę Noskovą i Rebeccę Sramkovą. Wcześniej polsko-czeski tandem zwyciężył Katie Boutler i Heather Wilson oraz Jesikę Maleckovą i Miriam Skoch.
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W ćwierćfinale Piter i Siskova spotkały się z Gabrielą Dabrowski i Luisą Stefani. To turniejowa "dwójka", która nie straciła jeszcze seta w tym turnieju.
Kanadyjka i Brazylijka po raz kolejny dowiodły swojej wysokiej dyspozycji. W pierwszym secie wygrały 6:1, całkowicie dominując nad rywalkami. Zanotowały dwa breaki i w 25 minut rozstrzygnęły sprawę.
W drugiej partii Dabrowski i Stefani także przeważały. Dwa breaki wystarczyły im do zwycięstwa 6:2. Tym samym to one awansowały do półfinału Wimbledonu.
Katarzyna Piter/Anna Siskova - Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani 1:6, 2:6Przejdź na Polsatsport.pl