Kontuzja kluczowej siatkarki w meczu Polska - Turcja! Poważne osłabienie reprezentacji

Sytuacja miała miejsce w otwierającym turniej VNL 2026 w Osace meczu Polska - Turcja. W czwartym secie, przy stanie 14:10 Sinead Jack-Kisal musiała opuścić boisko. Środkowa reprezentacji Turcji, po wykonanym ataku, poczuła ból w lewej nodze i opuściła boisko, korzystając z pomocy koleżanek oraz członków sztabu.

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Siatkarka nie wróciła już do gry w tym meczu. Dalszą część spotkania spędziła za bandami. Nie wiadomo, jak groźny jest uraz reprezentantki Turcji. W kolejnych meczach turnieju w Osace ekipa trenera Daniele Santarellego zagra z USA, Japonią i Tajlandią.

Kontuzja Sinead Jack w materiale wideo:

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RM, Polsat Sport