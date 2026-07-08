Kontuzja kluczowej siatkarki w meczu Polska - Turcja! Poważne osłabienie reprezentacji
W meczu Ligi Narodów siatkarek reprezentacja Polski przegrała w Osace z Turcją 1:3. Turczynki okupiły zwycięstwo kontuzją jednej z czołowych zawodniczek swojej kadry - Sinead Jack-Kisal.
Sytuacja miała miejsce w otwierającym turniej VNL 2026 w Osace meczu Polska - Turcja. W czwartym secie, przy stanie 14:10 Sinead Jack-Kisal musiała opuścić boisko. Środkowa reprezentacji Turcji, po wykonanym ataku, poczuła ból w lewej nodze i opuściła boisko, korzystając z pomocy koleżanek oraz członków sztabu.
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Siatkarka nie wróciła już do gry w tym meczu. Dalszą część spotkania spędziła za bandami. Nie wiadomo, jak groźny jest uraz reprezentantki Turcji. W kolejnych meczach turnieju w Osace ekipa trenera Daniele Santarellego zagra z USA, Japonią i Tajlandią.
Kontuzja Sinead Jack w materiale wideo:
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