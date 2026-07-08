Które miejsce zajmuje siatkarska reprezentacja Polski? Tabela Ligi Narodów po środowych meczach

Mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów w siatkówce kobiet są rozgrywane w dniach 8-12 lipca w trzech miastach. Jest to ostatni akord fazy interkontynentalnej rozgrywek, po którym poznamy wszystkie zespoły, które wystąpią w turnieju finałowym.

Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz trzeciego tygodnia. Kiedy gra Polska?

W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego rywalizowała na turnieju w Nankinie, gdzie pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3. Kolejne mecze Polki rozegrały w Bangkoku, pokonując 3:0 Bułgarię, 3:1 Ukrainę, 3:1 Holandię i ulegając 1:3 Kanadzie.

Zmagania w fazie zasadniczej polskie siatkarki kończą na turnieju w Osace. Mierzą się tam z mocnymi drużynami - Turcją (1:3), USA (czwartek, 9 lipca), Brazylią (piątek, 10 lipca) oraz Japonią (niedziela, 12 lipca).

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarek:

BS, Polsat Sport