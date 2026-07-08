Legenda Barcelony oficjalnie w nowym klubie! "Nie mogę się doczekać"

Lionesses należą do Michele Kang, która jest również właścicielką OL Lyonnes – francuskiej drużyny, którą Putellas i Barcelona pokonały w finale Ligi Mistrzów 23 maja.

„Ambicja Lionesses i ich niezłomne zaangażowanie w rozwój jako niezależnego klubu wyłącznie kobiecego głęboko do mnie przemawiają. Nie mogę się doczekać, aby mieć wpływ na boisku, walcząc o tytuły. Poza boiskiem, rozwijając moją pasję, jaką jest praca z młodzieżą, jestem równie podekscytowana współpracą z Michele w celu podniesienia poziomu kobiecej piłki nożnej w Anglii i na arenie międzynarodowej” - powiedziała Hiszpanka, cytowana w komunikacie londyńskiego klubu.

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Lionesses awansowały do Superligi w 2025 roku i w swoim pierwszym sezonie zajęły szóste miejsce w dwunastozespołowej dywizji.

„Alexia Putellas uosabia szczyt talentu, zaangażowania i wizji kobiecej piłki nożnej. Jej decyzja o dołączeniu do naszego niezależnego klubu, stawiającego przede wszystkim na kobiety, jest mocnym potwierdzeniem tego, co budujemy” - podkreśliła Kang.

Putellas rozegrała w Barcelonie 507 meczów, a więcej miała tylko Melanie Serrano (516). Klub poinformował, że jest jego najlepszą strzelczynią w historii, z 232 golami. Zdobyła łącznie 38 trofeów: cztery razy wygrała Ligę Mistrzów, wywalczyła dziesięć tytułów mistrza Hiszpanii, dziesięć Pucharów Króla, sześć Superpucharów Hiszpanii i osiem Pucharów Katalonii.

Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii (135 występów, 38 goli), z którą zdobyła mistrzostwo świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024.

BS, PAP